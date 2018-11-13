Huawei‘nin bu yıl Honor 10 modelini çıkardığını biliyoruz. Bugün ise Honor 10 modelinin devamı niteliğinde olan Honor 10 Lite teknik çizimleri ortaya çıktı.

Weibo sayfası üzerinden Honor 10 Lite akıllı telefonunun etkinlik tarihi açıklandığı zaman özelliklerine dair hiçbir bilgimiz yoktu. Fakat birkaç saat sonra Vmall üzerinden çıkış tarihi ve akıllı telefonun bazı temel özellikleri paylaşıldı. Yeni akıllı telefonun Kirin 710 yonga seti ve önceden kurulmuş GPU Turbo‘ya sahip olacağı düşünülüyor.

Honor 10 Lite Çin’de 21 Kasım tarihinde resmi olarak tanıtıldıktan hemen sonra ön sipariş ile satışa sunulacak. Telefonun 19:9 oranlı bir 5.84” LCD ekran ile destekleneceği düşünülüyor. Altta görüldüğü üzere Honor 10 Lite teknik çizimleri ortaya çıktı.

Tanıtım etkinliği tarihi yaklaştığı için Çin yönetmeliğinin kamera ayrıntıları, pil kapasitesi ve Huawei SuperCharge uyumluluğu dahil olmak üzere resmi teknik özellikleri paylaşmasını bekliyoruz. Fiyatlar ve kullanılabilirlik muhtemelen önümüzdeki hafta yapılacak etkinlikte açıklanacak. Ayrıca çok kısa süre sonra sızıntı bilgiler ile daha ayrıntılı özellikler öğrenebileceğiz.