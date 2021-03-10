Honor 10A ve Honor V40 Lite Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Honor’un yakında yeni telefon modellerini piyasaya sürmesi bekleniyor. Bağımsız bir şirket haline geldiğinden beri, üretici sadece bir Honor V40’ı duyurdu. Yeni bir sızıntı, biri Honor 10A olan telefonların yakında piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı.

Huawei ve Honor ile ilgili sızıntılarla tanınan bir Twitter kullanıcısına göre Çinli üretici, Honor V7 tablet ve Honor 10A orta sınıf telefonunu ay sonunda satışa sunacak.

Honor V7 ve Honor 10A, geçen yılki Honor V6 ve Honor 9A’nın üst modeli olarak gelecek. V7, tıpkı kardeşi gibi üst düzey bir amiral gemisi tableti olarak gelmeli, ancak Huawei’nin Kirin 985 işlemcisine sahip olduğu düşünüldüğünde hangi yonga setiyle geleceği henüz bilinmiyor.

Honor 10A için, geniş bir ekrana ve büyük bir pil kapasitesine sahip mütevazı bir orta sınıf telefon bekliyoruz. Honor 9A, 6,3 inç ekran, 13 mp üçlü arka kameralar, Helio P22 işlemci ve 5000 mah pil ile piyasaya sürüldü. Honor 10A’nın pil kapasitesini aynı tutacağı ancak işlemcinin farklılık göstereceği söyleniyor.