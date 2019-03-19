Honor 10i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin alt markası Honor, şirketin en yeni orta sınıf akıllı telefonu olan Honor 10i modelini tanıttı. %90 ekran / gövde oranına sahip 6.21 inçlik bir FullHD+ ekran ile geliyor. Ön panel ise su damlası çentikli bir tasarımı barındıyor.

Diğer teknik özellikler ise geçen hafta Çin’de piyasaya sürülen Kirin 710 yonga seti ve Android 9.0 Pie destekli Huawei Nova 4e‘ye benziyor. EMUI 9.0 arayüzüne sahip.

Arka tarafında 24 megapiksellik ana kameranın yanı sıra, portre çekimleri için ikincil 2 megapiksellik ve 8 megapiksel 120 ° ultra geniş açılı lens var. Ayrıca AI destekli 32 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

Farklı olarak biraz daha büyük bir 3400mAh bataryaya sahip. Ancak aynı arkaya monte edilmiş parmak izi tarayıcıya, hibrit çift SIM yuvalarına ve bazı modellerde arka kısımda gradyan bir görünüme sahip.

Honor 10i Geceyarısı Sihayı, Gradyan Mavi ve Gradyan Kırmızı renklerinde gelecek. Yakında Rusya’dan başlayarak satışa sunulacaktır. Fiyatlandırma hakkında henüz bir detay yok.