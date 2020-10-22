Honor 10X Lite Çıkış Tarihi ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Huawei‘nin alt markası Honor, Honor 10X Lite adlı orta sınıf telefon bir telefonu piyasaya sürecek. Cihazın 23 Ekim’de Rusya’da tanıtılacağı doğrulandı. Rusya’da Honor, 6 Kasım’da Honor 10X Lite’ın ön siparişlerini gerçekleştirecek. Telefon 13 Kasım’dan itibaren satışa sunulacak.

Honor 10X Lite’ın bir kaynak tarafından paylaşılan ekran resimleri, yukarıda paylaşılan bilgileri doğruluyor. Ayrıca resmi teknik çizimler Emerald Green ve Icelandic Frost renkli sürümlerinde geleceğini gösteriyor.

Midnight Black adlı üçüncü bir renk çeşidi de Rusya’da satışa sunulacak. Cihazın ekranı, üst orta konumlu bir delik içerdiğini gösteriyor. Arka panelinde dörtlü kamera kurulumunu barındıran dikdörtgen şekilli bir kamera modülü mevcut.

Honor 10X Lite Available For Pre-Order From November 6 & Available For Purchase From November 13 in Russia. pic.twitter.com/482EBWjxU7 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) October 21, 2020

Honor 10X Lite Özellikleri ve Fiyatı

Honor 10X Lite, 6.67 inç IPS LCD ekranı ile FullHD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahiptir. Cihaz, Kirin 710A yonga seti ve 4 GB RAM tarafından çalıştırılıyor. Üstelik 128 GB’lık dahili depolamadan ayrı bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Android 10 tabanlı EMUI işletim sistemi, Honor 10X Lite’a önceden yüklenmiş olarak gelecek. Ön tarafa bakan 8 megapiksel selfie kamerasına sahip. Telefonun dörtlü kamera kurulumu, 48 megapiksel birincil lens, 8 megapiksel süper geniş lens, 2 megapiksel makro çekim ve 2 megapiksel derinlik sensörünü içeriyor.

5.000 mAh batarya ile çalışan telefon 22.5W hızlı şarj desteği taşıyor. Rusya için Honor 10X Lite’ın fiyatlandırması bilinmiyor. Avrupa’da 200 avro civarında fiyatlandırılırken Suudi Arabistan’da 213 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.