Honor 20 Lite Teknik Çizimleri ve Özellikleri Sızdırıldı!

Honor, son yayınlanan raporlara göre önümüzdeki aylarda en az dört yeni telefon tanıtacak. Honor 20, Honor 20i ve Honor 20 Pro‘nun amiral gemisi ile birlikte, Honor 20 Lite isimleri ile muhtemelen pazardaki yerlerini alacaklar.

Sabah yayınlanan Honor 20i’nin çıkış tarihinden sonra Honor 20 Lite modeline ait teknik çizimler ve oldukça ayrıntılı özellikler dahil olmak üzere büyük bir sızıntıda ortaya çıktı.

Tasarım açısından, Huawei’nin P30 Lite ve Nova 4e modellerine benzer duruyor. 6.21 inç FullHD+ su damlası çentikli ekran ve 32MP selfie kamerası ile ön paneli donatılmıştır.

24MP ana, 8MP ultra geniş açılı ve 2MP derinlik sensörü olmak üzere üçlü kamera kurulumu var. Kameraların altında bir flaş ve yanında bir parmak izi sensörü bulunuyor.

20 lite, microSD yuvası ile genişletilebilen 128GB depolamaya ve 4GB RAM‘e ev sahipliği yapıyor ve Kirin 710 yonga seti tarafından destekleniyor. 3.5mm kulaklık girişinin olmasına karşın oldukça eski olan microUSB portu ile donatılmıştır.

Batarya 3.400 mAh‘tır ancak hızlı şarj diye bir şey yok. Telefon Android Pie tabanlı EMUI 9 ile çalışacak. Honor 20 lite, siyah ve mavi renk seçeneklerinde gelecek. Diğer renkler muhtemelen tanıtım sırasında tanıtılacak. Fiyat etiketinin Avrupa’da yaklaşık 280 € olması bekleniyor.