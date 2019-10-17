Honor 20 Lite Youth Sürümü Fiyatı ve Özellikleri Sızdırıldı!

Huawei‘nin bir sonraki alt markası Honor‘un bir sonraki akıllı telefonu Honor 20 Lite Youth sürümü oluyor. 22 Ekim’de resmi olarak tanıtılması beklenen cihazın TENAA listesi akıllı telefonun tüm özelliklerini açıkladı. Bugün, akıllı telefon China Telecom’un veritabanında tespit edildi ve dört farklı sürümde geleceği doğrulandı. Üstelik fiyat aralıkları da belli oldu.

Honor 20 Lite Youth sürümü’nün Çin Telekom listesi, 25 Ekim’de Çin pazarlarına varacağını gösteriyor. Akıllı telefon, 4GB RAM + 64GB depolama, 6GB RAM + 64, 6GB RAM + 128GB depolama ve 8GB RAM + 128GB depolama gibi dört seçenekle gelecek. Sırasıyla telefonlar 254 dolar, 282 dolar, 325 dolar ve 367 dolar fiyat etiketlerine sahip olacak.

Yukarıda belirtilen fiyat bilgisi doğru olmayabilir. Ama yine de beklentileri fazla düşürmemek gerekiyor. Ayrıca akıllı telefon, Blue Water Jade, Midnight Black ve Icelandic Fantasy gibi üç renkte satın alınabilecek.

Bir Çinli bir kaynak, Honor 20 Lite Youth sürümünün Kirin 810 yonga seti tarafından destekleneceğini iddia ederken, farklı bir kaynak Kirin 710F tarafından desteklendiğini öne sürdü. Bununla birlikte, China Telecom listesi, akıllı telefonun, geçen yıl ve bu yılın başlarında Huawei ve Honor orta sınıf telefonları çalıştıran Kirin 710F yonga setine sahip olduğunu gösteriyor.

Honor 20 Lite Youth sürümü, su damlası çentikli 6,3 inç OLED ekrana sahip. Bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile eşleştirilmiştir. Akıllı telefon, 1080 x 2400 piksel FullHD+ çözünürlüğünü desteklediği için 20:9’luk yüksek bir boy oranı sunuyor.