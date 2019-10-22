Honor 20 Lite Youth Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor 20 Lite Youth, Honor 20 serisinin en son üyesi oldu. 198 dolarlık bir başlangıç ​​fiyatı ile yeni tanıtılan 20 Lite Youth, 20:9 en boy oranlı ekran, Kirin 710F, 48 megapiksel üçlü arka kamera kurulumu ve hızlı şarj desteği gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Honor 20 Lite Youth, geçen yıl tanıtılan Honor 10 Lite akıllı telefonun yükseltilmiş bir sürümü olarak geldi. Honor 20 Lite Youth, metal çerçeveli ve cam gövdeli bir cihaz. Akıllı telefon, 1080×2400 piksel FullHD+ çözünürlük sunan 6,3 inç OLED ekrana sahip.

TUV Rheinland sertifikalı ekranı, çıkan mavi ışınlarını engelleyebilir. Telefonun AMOLED panelinde ekran içi parmak izi okuyucusu bulunur. Ekran DCI-P3 geniş renk gamını ve her zaman açık ekranı (AOD) destekliyor.

Kirin 710F, Lite Youth akıllı telefonuna destek sağlamaktadır. Yonga seti, 8GB RAM‘e kadar bellek desteği mevcut. Depolamaya söz konusu olduğunda telefon, 128 GB’a kadar dahili kapasite sunar. Depolanmasını genişletmek için kullanıcılar cihaza bir microSD kart ekleyebilir.

Honor 20 Lite Youth’un ekran çentiği, 16 megapiksel AI selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Cam arkanın sol üst köşesinde dikey kamera modülü bulunuyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 megapiksel ana lens, 8 megapiksel ultra geniş açılı ve 2 megapiksel derinlik sensörüne sahiptir. Üçlü kamera kurulumu AIS, süper gece sahne modu, AI sahne tanıma, portre modu ve daha birçok özellik sunar.

EMUI 9.1.1 tabanlı Android 9 Pie OS ile telefon kutudan çıkacak. Ark Derleyici, EROFS dosya sistemi ve GPU Turbo 3.0 ile birlikte geliyor. 20W hızlı şarj için destek taşıyan 4.000mAh batarya ile çalışıyor.

Honor 20 Lite Youth Fiyatı ve Renk Seçenekleri