Honor 20 Pro İncelemesi

Honor 20 Pro incelemesi ile bütün detaylar elinizin altında. Honor telefonları tipik olarak Huawei‘nin en yeni telefonlarının teknolojilerini alıyor. Kritik olmayan birkaç alanda özellikleri biraz düşürüyor ve daha düşük bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüyor.

Ancak Honor 20 Pro, bunu eşi benzeri görülmemiş özelliklere sahip olarak kendine telefon pazarında yer ediniyor. Üstün özelliklerle gelen Huawei P30 Pro‘dan daha cazip bir fırsat olarak listemize yerleşiyor.

P30 Pro gibi, Honor 20 Pro’nun da arka tarafında dörtlü kamera kurulumu var ve en son çıkan Kirin 980 yonga seti telefona destek sağlıyor. Aynı zamanda çentikten ziyade ‘delikli’ ön kamerayla donatılıyor. Güç düğmesine yerleştirilmiş parmak izi sensörüne ev sahipliği yapııyor.

Honor 20 Pro Teknik Özellikleri

Gövde : 154.6 x 74 x 8.44 mm, 182 gram, ön ve arka cam, yan çerçeve metal.

: 154.6 x 74 x 8.44 mm, 182 gram, ön ve arka cam, yan çerçeve metal. Ekran : 6.26inç IPS LCD, 1080 x 2340 piksel çözünürlük; 412 ppi.

: 6.26inç IPS LCD, 1080 x 2340 piksel çözünürlük; 412 ppi. Yonga seti : HiSilicon Kirin 980 işlemci; (2×2.6 GHz Cortex-A76 ve 2×1.92 GHz Cortex-A76 ve 4×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MP10.

: HiSilicon Kirin 980 işlemci; (2×2.6 GHz Cortex-A76 ve 2×1.92 GHz Cortex-A76 ve 4×1.8 GHz Cortex-A55); Mali-G76 MP10. Bellek : 8GB RAM, 256GB dahili depolama.

: 8GB RAM, 256GB dahili depolama. İşletim Sistemi : Android 9.0 Pie tabanlı Magic 2.1 UI.

: Android 9.0 Pie tabanlı Magic 2.1 UI. Arka kamera : Ana: 48MP, f / 1.4, PDAF, EIS, OIS, AIS; Ultra geniş: 16MP, f / 2.2, 117 ° FOV, AF yok; Telefoto: 8MP, f / 2.4, OIS, 3x optik zoom, 5x hibrit; Makro: 2MP, f / 2.4, 4cm sabit odaklama; LED ışık; Lazer otofokus; Makro hariç tüm kameralarla 2160p’de 30fps video kaydı.

: Ana: 48MP, f / 1.4, PDAF, EIS, OIS, AIS; Ultra geniş: 16MP, f / 2.2, 117 ° FOV, AF yok; Telefoto: 8MP, f / 2.4, OIS, 3x optik zoom, 5x hibrit; Makro: 2MP, f / 2.4, 4cm sabit odaklama; LED ışık; Lazer otofokus; Makro hariç tüm kameralarla 2160p’de 30fps video kaydı. Ön kamera : 32MP, f / 2.0; 1080p’de 30fps video kaydı.

: 32MP, f / 2.0; 1080p’de 30fps video kaydı. Batarya : 4.000 mAh, 22.5W SuperCharge hızlı şarj.

: 4.000 mAh, 22.5W SuperCharge hızlı şarj. Ekstralar: IR blaster, NFC, yana monte edilmiş parmak izi okuyucusu, Vitual 9.1 Surround Ses (yalnızca kulaklıklarla), Phantom Blue ve Phantom Black’den gelen Dinamik Holografik arka tasarım.

Honor 20 Pro Tasarım

İlk bakışta Honor 20 Pro, diğer Android telefonlardan farklı görünmüyor. Ancak görünüş aldatıcı olabilir ve Honor 20 Pro’nun tasarımına dair bazı ufak değişiklikler var. Kısmen telefon büyük değil, ama yine de büyük duruyor. Bazı kullanıcılar ekranın üst kısmına ulaşmakta zorlanabilir.

Honor 20 Pro ekranına daha sonra gireceğiz ama telefonun %91,6’lık ekran/gövde oranına sahip olması oldukça iyi bir özellik diyebiliriz. En üstte bir hoparlör ve bildirim ışığı bulundurmak için az da olsa çerçeve mevcut.

Telefonun sağ tarafında, Honor 20 Pro’nun en kullanışlı özelliklerinden birini bulacaksınız: güç düğmesi ve parmak izi sensörlerinin bir olduğu tek bir tuş. Girinti biçiminde yer alıyor. Bu girinti, bu düğmeyi bakmadan kolayca bulabilmenizi sağlayacak. Oldukça seri çalışıyor.

Ses tuşları güç düğmesinin üzerinde duruyor ve telefonun altında bir USB-C bağlantı noktası var. Ne yazık ki Honor V20‘nin sahip olduğu bir kulaklık girişi yok. Telefonun arkasında dörtlü kamera kurulumu var. Hazne biraz kaba duruyor. Bu da telefonun fiyatı göz önüne alındığında göz ardı edilecek bir yaklaşım diyebiliriz.

Honor 20 Pro iki renkte mevcut – yeşil ve mor. Her ikisi de Honor’un, “Triple 3D Mesh” özelliğini kullanıyor. Eğimli yanlar cam kaplama ile oldukça çekici görünüyor. Yine de, işlevsellik ve kaygan tasarım arasında iyi bir denge olan güzel görünümlü bir telefon.

Honor 20 Pro Ekran

Honor 20 Pro ekranı belki de rakip cihazlara kıyasla biraz düşüşte görünüyor. Sonuçta tam anlamıyla premium ekrana sahip olmayacaksınız, bunun yerine ortalama bir ekran ile karşılaşacaksınız.

6.26 inçlik ekran, Huawei P30 telefonlarının OLED kadar iyi olmayan LCD FullHD+ teknolojisini kullanıyor. Bu nedenle belki de mükemmel bir parlaklık aralığına sahip olmasına rağmen doğrudan güneş ışığında bakıldığında renkleri göstermiyor.

Kısacası burada en iyi özelliklere ulaşamayacaksınız. Bunun yerine ekran kalitesi ekranın en iyi özelliklerinden biri. Düşük fiyat. Honor, bunun piyasadaki en küçük kamera deliği olduğunu iddia ediyor – sadece 4.5 mm.

Ekran Testi 100% Parlaklık Siyah, cd/m2 Beyaz, cd/m2 Kontrast Honor 20 Pro 0.397 485 1222 Honor 10 (Normal) 0.32 449 1403 Honor 10 (Vivid) 0.326 508 1558 Honor V20 0.365 479 1313 Samsung Galaxy S10e 0 389 ∞

Bu çok büyük bir sorun değil ve ekranın köşesinde “kaybolan” boşluğa sahip olmak onu gözden uzak tutuyor. Genel olarak, ekran günlük kullanım için uygundur ve yalnızca daha yüksek kaliteli bir telefonla doğrudan karşılaştırdığınızda daha az kaliteli ekran göreceksiniz.

Honor 20 Pro Batarya Ömrü

Kağıt üzerinde, telefonun 4000mAh batarya kapasitesi mevcut. İyi görünüyor ama harika değil. Bununla birlikte, pratikte, telefonun orta ila yoğun bir gün boyunca kolayca dayanabileceğini görebilirsiniz. Muhtemelen hafif kullanımda iki güne kadar sürebileceğini tahmin ediyoruz.

Bu etkileyici batarya ömrü, LED ekranlardan biraz daha az güç tüketen LCD ekran teknolojisi sayesinde olasıdır. Honor 20 Pro’yu, Wi-Fi açıkken 90 dakikalık bir videoyu tam parlaklıkta oynattığımız ve arka planda senkronize eden batarya testimize koyduğumuzda, batarya şarjının %16’sını kaybetti. Bu makul bir performans diyebiliriz.

22.5W hızlı şarj, telefonu şarj etmek için oldukça ideal. Orta seviye telefonlar ve birinci sınıf cihazlar arasındaki ana ayrımlardan biri olan kablosuz şarj yoktur. Ancak böyle bir teknolojiyi telefonda görmeniz oldukça iyi diyebiliriz.

Honor 20 Pro Kamera Deneyimi

Honor 20 Pro’nun kamera kurulumu en büyük satış noktalarından biri. Etkileyici dörtlü kamera kurulumu var. Dört kamera sırasıyla optik görüntü dengeleyicili (OIS) 48MP f / 1.4 ana sensör, geniş açılı lensli 16MP sensör, telefoto lensli ve OIS’li 8MP sensör ve 2MP makro kamera.

Makro kamera çekimleri arka plan bulanıklaştırma bakımından derinlik algılan telefoto lensine benziyor. Çoğunlukla yakındaki mesafeden detay isteyen kişiler için ideal bir yaklaşım. Bu sensöre güvenerek çekim yaptığınızda resimler mükemmel görünüyor.

Çekimler lazer otomatik netleme özelliği sayesinde nesne ile arka planı arasında hızlı bir şekilde ayrım yapmakla kalmadı, aynı zamanda farklı derinliklerde arka plan katmanlarını seçti. Görüntüleri ne kadar uzakta olduklarına bağlı olarak uygun şekilde bulanıklaştırdı.

Makro kamera yardımcı olurken, buradaki işlerin çoğunu yapan ana 48MP kameradır. Yarım inçlik sensörü çoğu telefon kamerasındaki kameralardan daha büyüktür. Bu yüzden sensör daha fazla ışık görür ve bu nedenle renk ve aydınlatmayı daha iyi algılar.

Telefoto objektif, uzun mesafeli resimlerde uzmanlaşmıştır. 3 kattan 30 kat dijital zooma kadar yakınlaştırma yapabilirsiniz. Yakınlaştırılmış fotoğraflar çektiğimizde, iyi ışıklandırmada, sonuçların etkileyici olduğunu gördük. Derinlik iyi algılandı, ancak bulutlu bir günde olduğu gibi ışık iyi olmadığı zaman, uzun mesafeli çekimler biraz da soluk görünüyordu.

Honor 20 Pro Kamera Örnekleri 1 - 10

Ultra geniş açılı çekimler de mükemmel görünüyordu ve bu tür merceklere sahip bazı telefonlardan farklı olarak, kalite, aydınlatma veya renk algılamasında çok fazla bir düşüş olmadı.

Kamera donanımı etkileyici olsa da, yazılım da, özellikle de Huawei’nin sahne optimizasyon aracı değil. Bu özellik etkinleştirildiğinde, görüntüleri geliştirmek için renkleri ve aydınlatmayı zarif bir şekilde ayarlayacaktır.

Ekranın önündeki “delik”, bazen biraz soluk görünmelerine rağmen genellikle yüksek kaliteli fotoğraflar çeken 32MP bir selfie kamerası barındırıyor. Genel olarak kamera deneyimi mükemmel diyebiliriz. Honor 20 Pro’nun fiyatının iki katı bir telefonda bulabileceğiniz bir şey kadar iyi, şu anda satın alabileceğiniz en iyi kameralı telefonlardan biri.

Honor 20 Pro Performans

Honor 20 Pro, Android 9 Pie tabanlı Honor’un Magic OS işletim sistemini kullanıyor. Magic OS korkunç görünmüyor. Çünkü daha cins renk ve tasarımlara sahip UI’leri gördük, ancak Xiaomi Mi 9‘daki MIUI gibi oldukça havalı görünüyor.

Honor 20 Pro’nun uygulama menüsü yok ve üç tuşlu navigasyon kullanıyor. Kirin 980 yonga seti sayesinde Honor 20 Pro, oyun için mükemmel – yüksek grafik ayarlarında daha iyi kare hızlarında oyunlar oynayabilir.

Oyun oynamak ve film izlemek, düşük ekran özelliklerinden etkilenmiyor. Honor 20 Pro’nun hoparlörü, telefonun fiyatı göz önüne alındığında, Google Pixel 3a gibi bazı orta sınıf telefonların daha zayıf hoparlörleri olması nedeniyle oldukça iyi görünüyor.

Genel Değerlendirme

Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro’da olduğu gibi ‘premium’ orta sınıf telefon olarak ön plana çıkıyor. Çok yüksek bir fiyat etiketi olmadan, üst düzey özelliklere sahip kaliteli bir telefon.

Elbette, Honor 20 Pro, yüksek teknoloji ürünü değil. Örneğin bir yana monteli parmak izi sensörü ve zayıf ekran özellikleri var.

Parmak izi sensörü, bir akıllı telefonda gördüğümüz en kolay erişilebilen, çoğu telefonun sahip olduğu ekran kimliğinden çok daha fazla tercih edilebilir.

Rekabetçi kamera kurulumuna, mükemmel ekran boyutuna ve düşük fiyatlı bir telefon arıyorsanız, en iyi seçenek diyebiliriz.