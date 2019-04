Honor 20 Serisi 21 Mayıs’ta Tanıtılacak!

Huawei‘nin alt markası Honor, amiral gemisi Honor 20 serisini 21 Mayıs’ta Londra’da düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacağını açıkladı. Paylaşılan yazıda yer alan #CAPTUREWONDER etiketi, muhtemelen düşük ışık performansının artması yönünde olabilir.

Geçen yıl piyasaya sürülen Honor 10‘un yükseltilmiş hali, muhtemelen Kirin 980 yonga seti tarafından desteklenecek. Ayrıca geçen yıla nazaran, bu yıl şirket iki yeni model olan Honor 20 ve Honor 20 Pro‘yu aynı anda tanıtabilir.

Ayrıca ultra geniş lens de dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumunun olacağı yönünde söylentileri de var. Huawei’nin P30 telefonları gibi çentiksiz ekrana sahip bir ön kamera veya su damlası çentikli ekran ile gelip gelmeyeceği belli değil.

How good are you at math? #HONOR20Series will be launched on ________! Fill in the blanks for #CaptureWonder. pic.twitter.com/6k0ejoMY1y

— HONOR (@Honorglobal) April 15, 2019