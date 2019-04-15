Ana Sayfa Akıllı Telefon Honor 20 Serisi 21 Mayıs'ta Tanıtılacak!

Honor 20 Serisi 21 Mayıs’ta Tanıtılacak!

Honor'un amiral gemisi serisi olması beklenen Honor 20 akıllı telefonları 21 Mayıs'ta Londra'da tanıtılacak....

By Muhammed Arslan

-

2
0
Honor 20 Serisi 21 Mayıs'ta Tanıtılacak!

Huawei‘nin alt markası Honor, amiral gemisi Honor 20 serisini 21 Mayıs’ta Londra’da düzenleyeceği bir etkinlikte tanıtacağını açıkladı. Paylaşılan yazıda yer alan #CAPTUREWONDER etiketi, muhtemelen düşük ışık performansının artması yönünde olabilir.

Geçen yıl piyasaya sürülen Honor 10‘un yükseltilmiş hali, muhtemelen Kirin 980 yonga seti tarafından desteklenecek. Ayrıca geçen yıla nazaran, bu yıl şirket iki yeni model olan Honor 20 ve Honor 20 Pro‘yu aynı anda tanıtabilir.

Ayrıca ultra geniş lens de dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumunun olacağı yönünde söylentileri de var. Huawei’nin P30 telefonları gibi çentiksiz ekrana sahip bir ön kamera veya su damlası çentikli ekran ile gelip gelmeyeceği belli değil.

Yaklaşan amiral gemileri hakkında henüz özellikler netleşmedi. Ancak ilerleyen zamanlarda telefonlar hakkında çok daha fazla bilgi gün yüzüne çıkacaktır. Sonuçta telefonun tanıtım tarihi yaklaşmaya başladığı andan itibaren özellikler daha da çok netlik kazanıyor.

Honor 20 Serisi 21 Mayıs'ta Tanıtılacak!

Genel söylentileri değerlendirecek olursak, telefonun capturewonder etiketi baz alındığında, asıl satış noktası kameralar olan bir telefon gündeme gelebilir. Ayrıca standart Honor mantığı daha genç kullanıcıları hedef aldığı için, tasarım açısından oldukça şık olabilir.

25,785BeğenenlerBeğen
57,919TakipçilerTakip Et
987,000AboneAbone Ol
Önceki İçerikRedmi Y3, 24 Nisan’da 32 MP Selfie Kamerasıyla Geliyor
Sonraki İçerikOppo F11 Pro Avengers Sürümü 24 Nisan’da Geliyor!

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Oppo F11 Pro Avengers Sürümü 24 Nisan’da Geliyor!

Oppo, geçtiğimiz ay F11 Pro akıllı telefonunu tanıttı. Telefonun açılır kamerası birçok kişi için oldukça beğeniye sahip oldu. Şirket şimdi ise, Marvel’in Avengers Limited Edition'ı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Y3, 24 Nisan’da 32 MP Selfie Kamerasıyla Geliyor

Redmi Y2'nin piyasaya sürülmesinden yedi ay sonra halefi gelmek üzere. Xiaomi Hindistan, “sadece özçekimler değil, 32 MP süper özçekimler” diye bahsetti ve Redmi Y3'ün resmen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Razr 2019 ve One Vision, Bluetooth Sertifikası Aldı

Motorola, yeni Razr 2019 ve One Vision telefonlarıyla marka portföyünü yenilemek istiyor. Razr serisi 2000'li yılların başından itibaren benzersiz V3 cep telefonu ile öne...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Alınabilecek En iyi Telefonlar 2019

Her sene akıllı telefonlar arasına yeni modeller ekleniyor. Onlarca hatta yüzlerce yeni model ile karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli piyasaya sürülen yeni bir akıllı telefon...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

1000 TL Altı Telefonlar (Nisan 2019)

Nisan ayındayız ve 1000 TL bütçemiz var. Bu bütçe ile alınabilecek en iyi akıllı telefonları listeledik. Seçim sizin.. Bu fiyata alınacak en iyi telefonları listelemeden...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo iQOO, 12GB RAM ve 128GB Hafızayla Geliyor

Vivo iQOO daha önce 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB ve 12GB/256GB kapasiteli olarak tanıtılmıştı. Bugün, şirket bu akıllı telefonun beşinci versiyonunu, 12GB RAM ve 128GB depolama alanı...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Oppo F11 Pro Marvel Sürümü 24 Nisan'da Geliyor!
Akıllı Telefon

Oppo F11 Pro Avengers Sürümü 24 Nisan’da Geliyor!