Honor 20 Serisi Holografik Tasarımlarla Geliyor!

Telefonlarının daha çok gençlere özel olmasını sağlayan Honor markası, geçen seneden itibaren ses getirmeye başladı. Sürekli olarak yeni tasarımlara ev sahipliği yaparak, şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi ise 21 Mayıs’ta duyurulacak olan Honor 20 serisi ile daha da popüler olacak gibi duruyor.

Yeni serinin de yepyeni tasarım ile geleceği şirket tarafından duyuruldu. Hem Huawei hem de Honor, her görüş açısında güzel gradyanlar yakalayan amiral gemisi telefonları için ton değiştiren cam sırtlar kullanıyor. Ancak 20 serisi renk değiştiren Holografik tasarım ile ana şirketini geride bırakacak.

Honor, telefonu gözlemlediğiniz açıya bağlı olarak değişen bir stereoskopik efekt elde etmek için, ilk Üçlü 3D Mesh teknolojisi denilen teknolojiyi kullandı. Şu anda bütün akıllı telefonlar arasında bir ilk.

Bu teknoloji temel olarak, dünyanın ikinci büyük üreticisinin yüksek kaliteli telefonlarındaki gradyan renklerine derinlik katar. Yani tam anlamıyla holografik bir cihaz tasarımı olacak.

Şirket ayrıca 20 serisine sadece holografik tasarımı eklemiyor. Aynı zamanda daha büyük bir batarya ve çığır açan L şeklinde kamera kurulumuna da işaret ediyor. P30 Pro kameralarının ne kadar iyi olduğunu düşünürsek, en yeni Honor 20 serisi ile ucuz yollu benzer bir cihaz yapılabilir.

Son tasarımı görmek için sabırsızlanıyoruz. Şimdilik gözler 21 Mayıs’ta Honor’un Londra’daki düzenleyeceği etkinlikte. Daha zamanımız çok sayılır, akıllı telefonlar hakkında yeni bilgiler çıkmaya devam edir.