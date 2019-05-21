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Honor 20 ve Honor 20 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Honor 20 Pro ve Honor 20, Londra'da düzenlenen bir etkinlikte nihayet tanıtıldı. Dörtlü kamera kurulumunun 48MP'lik sensörü oldukça iddialı duruyor

By Muhammed Arslan

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Honor 20 ve Honor 20 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Ana şirketi ile ABD hükümeti arasındaki savaşa dahil olan Honor, bugün Londra’da düzenlenen bir etkinlikte 2019 amiral akıllı telefonlarını tanıttı. OnePlus gibi, Honor da iki amiral gemisi çeşidi ile gündeme geldi. Honor 20 ve Honor 20 Pro.

Honor 20, diğer ucuz Snapdragon 855 destekli akıllı telefonlarla rekabet eden uygun fiyatlı bir amiral gemisi olacak. Öte yandan, Honor 20 Pro, Galaxy S10 ve Huawei P30 akıllı telefonları gibi birinci sınıf amiral akıllı telefonların yanında yer alıyor.

Arkadaki telefoto sensörünün yanı sıra, Honor 20 ve Honor 20 Pro akıllı telefonları aynı kamera  özelliklerini paylaşıyor. Tasarım konusunda bile, her iki akıllı telefon da neredeyse aynı görünüyor.

Honor 20 Pro arkasında yer alan LED flaş yanında lazer otomatik odaklama modülüne de sahiptir. Yapıları bakımından Honor 20 akıllı telefonların her ikisi de alüminyum orta çerçeveli dört taraflı kavisli cam gövdeye sahiptir.

Diğer birçok 2019 amiral gemisi akıllı telefonun aksine, Honor 20 ve 20 Pro, yan tarafa monteli bir parmak izi tarayıcı ile birlikte gelir. Aslında sağ kenardaki güç düğmesine gömülüdür.

Önde, cihazlar FullHD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlük ve %91,6 ekran/gövde oranına sahip 6.26 inç delikli ekrana sahip. Şirket halen daha canlı olan AMOLED paneller yerine IPS LCD panelleri kullanıyor.

Donanım olarak Honor 20 akıllı telefonlar, 7nm FinFET işlem üzerine kurulu HiSilicon Kirin 980 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmektedir. Bu, Aralık 2018’de piyasaya sürülen Honor V20 akıllı telefonunu da destekleyen aynı yonga seti.

Kamera Özellikleri

Kamera bölümünde, Honor 20 akıllı telefonlarının her ikisi de 32 MP selfie kamerası ile birlikte geliyor. Arkada Honor 20, 48MP Sony IMX586 sensörü,16MP süper geniş açılı sensör, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro sensör ile geliyor.

Honor 20 ve Honor 20 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Honor 20 Pro‘nun dörtlü kamera kurulumuna gelince, OIS destekli 48MP birincil sensör ve derinlik sensörünün yerini alan 8MP telefoto sensör ile gelmektedir. Cihazlar 117 derecelik ultra geniş görüş açısı, 4cm makro modu, AIS süper gece modu, 960fps süper ağır çekim videolar sunuyor.  Telefoto sensör ile Honor 20 Pro ayrıca 3x optik zoom, 5x hibrit zoom ve 30x dijital zoom özelliğini de destekler.

Honor 20, 3.750mAh batarya ile desteklenirken, Pro sürümü 4.000mAh bataryaya sahiptir. Her iki cihaz da sadece 30 dakikada %0 ile %50 arasında şarj edebilen 22.5W SuperCharge hızlı şarj teknolojisini destekler. Honor 20 akıllı telefonları kutudan Android 9.0 Pie tabanlı Magic UI 2.1 arayüzü ile çıkıyor olacak.

Honor 20 ve Honor 20 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Yazılımın önünde, Honor 20 akıllı telefonları artık daha iyi oyun performansı için geliştirilmiş GPU Turbo 3.0‘ı destekleyecektir. Honor V20’de görüldüğü gibi, Honor 20 Pro ayrıca daha iyi ısı dağılımı için grafen soğutma teknolojisine sahiptir.

Honor 20 ve 20 Pro Fiyatı ve Renk Seçenekleri

Honor 20, Midnight Black ve Sapphire Blue renk seçenekleriyle gelirken, Honor 20 Pro, Phantom Black ve Phantom Blue renklerinde satışa sunulacak.

Fiyatlandırma hakkında konuşan Honor 20 ve Honor 20 Pro, sırasıyla 499 Avro ve 599 Avro‘dur. Hindistan’da, şirket 11 Haziran’dan itibaren satışa sunulacak. Ülkemize gelme konusunda henüz net bir açıklama yok.

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