Honor 20i Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Dün, Honor Strateji ve Marka Geliştirme Görevlisi Zhang Xiayun, şirketin yakında Honor 20 serisi akıllı telefonlarının çıkacağını iddia etmişti. Bir Weibo video tanıtım filmi ile Huawei’nin alt markası Honor, 17 Nisan’da Honor 20i akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı.

Telefonun asıl satış noktalarından birisi selfie çekim noktası olacak. Tanıtım videosu yalnızca Honor 20i telefonun 32 megapiksel ön kamera ile donatılacağını onaylıyor. Bu kamera donanımı Huawei P30 serisinde bulunan aynı selfie kamerası olabilir.

Geçtiğimiz günlerde TENAA tarafından HRY-TL00T/AL00T/AL00Ta model numaralı telefonlar onaylanmıştı. Bu telefonun Honor 20i olarak geleceği iddia ediliyor. Video, Honor 20i modelinin 32 megapiksel selfie kamerasını barındıran bir su damlası çentikle donatılacağını ortaya koyuyor.

TENAA listesine göre Honor 20i, 6.21 inç ekran, 2.2 GHz sekiz çekirdekli işlemci, 4GB/6GB RAM, 64GB/128GB depolama, 3.320mAh batarya ve 24MP+ 2MP+ 8MP’lik üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Kısa video sadece Honor 20 serisinin ilk telefonunu gösteriyor. Ancak söylentilere göre Huawei’nin yan kuruluşu aslında etkinlikte bir başka ürün lansmanı daha planlıyor – Honor Magicbook 2019. Şimdiki durumda akıllı telefon ve yeni MagicBook hakkında sınırlı bilgiye sahibiz, ancak birkaç gün içinde çok daha fazlasına sahip olacağız.