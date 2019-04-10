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Honor 20i Resmi Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Honor'un en yeni akıllı telefonu Honor 20i'nin tanıtımına bir hafta kala resmi teknik çizimleri paylaşıldı....

By Muhammed Arslan

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Honor 20i Resmi Teknik Çizimleri Paylaşıldı!

Huawei‘nin alt markası olan Honor, dün yaptığı bir açıklama ile 17 Nisan’da Çin’de Honor 20i akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu. Şirket, bu akıllı telefon hakkında bir su damlası çentikli ekranı ve bir 32MP selfie kamerasının olmasından başka bir şey açıklamadı.

Bugün ise piyasaya sürülmeden bir hafta önce, Honor 20i’nin resmi görüntüleri tasarımını doğruladı. Honor 20i, su damlası çentikli ekran, üçlü arka kamera kurulumu ve arkaya monte parmak izi tarayıcıyı ile birlikte VMall sitesinde yerini almıştır.

Bu görüntüler aynı zamanda 20i’nin en az üç renkte geleceğini onaylıyor. Şirketin resmi satıcı sitesi, 15 Nisan’da telefonun ön satışları başlayacak.

Honor 20i modeli, Kirin 710 yonga seti, 4GB RAM, 6.21 inç FullHD+ ekran ve 4.000 mAh bataryası var. Teknik özellikleri genel olarak son zamanlarda özelllikleri sızdırılmış olan Honor 20 Lite ile aynı görünüyor.

Ayrıca arka tarafta 24MP, 8MP (ultra geniş) ve 2MP (derinlik sensörü) sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumunun yanı sıra da ön tarafında 32MP selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Ortaya çıkan son söylentiler ise, Honor 20i modelinin küresel pazarda Honor 20 Lite olarak adlandırılacağını ileri sürüyor. Şimdilik birkaç gün daha beklemek söz konusu olacak.

KaynakPlayfuldroid
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