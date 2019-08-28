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Honor 20S Çıkış Tarihi Açıklandı!

Gençlere yönelik telefonları ile gündemi sallayan Honor, yeni bir telefon ile Honor 20 serisini daha da canlandıracak...

By Muhammed Arslan

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Honor 20S Çıkış Tarihi Açıklandı!

Huawei‘nin alt markası Honor‘un yakın zamanda Çin’de Honor 20S adlı yeni bir akıllı telefonu piyasaya süreceği iddia ediliyor. Bazı raporlar, telefonun Honor 20 SE olarak adlandırılabileceğini de belirtti.

Şirket, bugün Weibo üzerinden Honor 20 serisinin devamı olan yeni telefonu tanıtmak için 4 Eylül’de bir tanıtım etkinliği düzenleyeceğini paylaştı. Etkinlik davetiyesinde telefondan bahsedilmiyor, ancak şirketin, Honor 20S telefonunu söz konusu tarihte tanıtabileceği tahmin edilmektedir.

Aşağıdaki poster, şirketin 4 Eylül’de yeni bir Honor 20 serisi telefonu piyasaya süreceğini onaylıyor. Telefonun arka panelinde üçlü kamera kurulumu ile geleceğini görebiliyoruz. Çin’deki TENAA ajansı tarafından yakın zamanda onaylanan Honor YAL-AL50 / TL50 akıllı telefonunun Honor 20S telefonu olabileceği tahmin ediliyor.

Honor 20S Çıkış Tarihi Açıklandı!

Honor YAL-AL50 / TL50 model numarasına sahip cihazın teknik özelliklerinin çoğu Honor 20 ile aynı. Ancak tek önemli fark arka panelindeki üçlü kamera kurulumunun varlığı. Akıllı telefon, 32 megapiksel selfie kamerası için sol üst köşesinde deliği olan 6.26 inç ekrana sahip. Telefonun arka yüzünde 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera kurulumu var.

Honor YAL-AL50 / TL50’ye güç veren 2,6GHz işlemci Kirin 980 yonga seti olabilir. RAM sürümleri 6 GB, 8 GB ve 12 GB’dir. Telefon, 128 GB ve 256 GB gibi depolama modellerinde piyasada kendine yer edinebilir.

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