Honor 20S Ön Kamera Yetenekleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon modelleri içerisinde uygun fiyatlı serilerden biri olması beklenen Honor 20S akıllı telefonları için detaylar gelmeye başladı. IFA kapsamında çok kısa bir süre sonrasında tanıtılması beklenen yeni akıllı telefon modelleri için son olarak kamera özellikleri ortaya çıktı.

Paylaşılan bilgilere göre Honor 20S akıllı telefon modellerinde ön kamera fark yaratacak. Yeni akıllı telefonlarda yer alacak olan ön kamera hakkında bilgiler paylaşıldı. Buna göre çok iddialı bir kamera sistemiyle karşı karşıya kalacağız.

Honor 20S Güzellik Modları ile Fark Yaratacak

Yeni seri akıllı telefonların ön kamerasında ve arka kamerasında süper geniş açılı kamera bulunacak. Süper geniş açılı kamera, çok daha net çekimler yapabilecek. Özellikle ön kamera kısmında güzellik modlarının öne çıktığını görmek mümkün olacak.

Ana modlardan farklı olarak Honor 20S akıllı telefonlarının ön kamerasında portre moduna ait olan güzellik modları kullanılacak. Kameranın güzellik modları olarak belirtilen modlar sayesinde, çekim kalitesi en iyi şekilde güncellenecek. Özellikle portre modu çekimlerinde fark yaratan bir performans sunulması sağlanacak.

Yeni akıllı telefonların arka kamerasında da yine güzelleştirme modlarının öne çıkacağını belirtelim. Telefonların güzellik modları içerisinde ise toplamda 10 farklı güzellik modunun kullanılması bekleniyor.

Bunlar içerisinde portre modunun güzellik özelliği, en çok dikkat çeken özellik olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Tüm bu kamera detaylarının kesinlik kazanacağı tanıtımın 4 Eylül tarihinde yapılacağını da ekleyelim. Telefonlar IFA kapsamında tanıtılacak.