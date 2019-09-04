Honor 20S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei'nin alt markası Honor, Honor 20 serisine amiral gemisi olmayan yeni bir modeli - Honor 20S - ekledi....

Üst düzey özellikli telefonları ucuz yolla piyasaya sürerek, genç kullanıcılara yönelen Honor, Çin’de bugün bir etkinlik düzenledi ve Honor 20S telefonunu, Honor 20 serisine yeni bir üyeyi dahil etti. Yeni Honor 20S daha önce açıklanan Honor 20i, Honor 20 ve Honor 20 Pro‘ya katıldı.

Ancak diğer 20 serisine göre yeni telefon bir amiral gemisi değil. Honor 20S amiral gemisi olmayabilir, ancak Honor 20 ve Honor 20 Pro ile bazı özellikleri paylaşıyor. Örneğin, aynı 6.26 inç delikli LCD panelini kullanıyor ve ayrıca 32MP selfie kamerası var.

Arka tasarımı farklı olsa da, Honor’a göre Butterfly Wings’den esinlenerek, aynı derecede etkileyici. Aynı zamanda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi tarayıcıya sahiptir. Honor 20S’nin 6.26 inç delikli ekranı, TÜV Rheinland’ın Sertifikalı, bu sayede göze zarar vermeyecek.

%91,7 ekran / gövde oranına sahip. 7nm Kirin 810 işlemci cihaza 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile güç sağlıyor. Telefonun 32MP selfie kamerası AIS, AI HDR + ve portre fotoğrafları için süper bir gece modu gibi özelliklere sahip.

Arkada üç kamera var. İlk sensör bir 8MP f/2.4 ultra geniş açılı kameradır. Bunu 48MP f/1.8 birincil kamera ve ardından 2MP f/2.4 makro kamera izliyor. Her üç sensör ve LED flaş birlikte yerleştirilmiştir.

Honor 20S, Magic UI 2.1.1 arayüzünü kullanıyor. Ama Android 9 Pie‘ye dayanıyor ve GPU Turbo 3.0, Kalori Tanımlayıcı ve YOYO AI Assistant gibi özellikler içeriyor. Aynı zamanda daha iyi sistem performansı için Huawei ARK derleyicisine sahiptir.

Honor 20S, iki adet 4G ağına aynı anda bağlanmanıza izin veren çift VoLTE çift bağlantısını destekliyor. Bir 4G ağını yalnızca verilere, diğerini yalnızca aramalara ayarlayabilecek şekilde ayarlayabilirsiniz; bu, çevrimiçi oyun oynarken kesintileri önlemek içindir.

Honor 20S, 20W hızlı şarj etme desteği olan 3750mAh bataryaya sahiptir. Telefon 6GB RAM sürümü için 265 dolar, 8GB RAM sürümü için 307 dolar olarak fiyatlandırılıyor.