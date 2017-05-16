Honor, 23 Mayıs’ta 4 Yeni Cihaz Tanıtacak

Bugünün erken saatlerinde Honor, yaklaşan 23 Mayıs etkinliği için dört yeni cihazın piyasaya çıkacağı basın davetlerini gönderdi. Futbol sahası ya da sınıf seçimi arasında bölünen eğlenceli bir öğrencinin oynadığı davet, “eğlenceli ve parti için yapılmış 4 yeni cihaz” kabaca okunur ve uygun spektrumda olacaklarını ima eder.

Görüntü de yayınlanan telefonların tek elle oynanabilir oyun için iyi olacağını ama aynı zamanda sınıfta yeterince iyi olacağını veya en azından makine çevirisinden toplanabileceğimizi söylüyor.

Görebildiğimiz telefonlardan biri, Honor 6A‘nın daha uygun bir versiyonu olabilecek Honor 6C‘dir. Herkes Huawei yan kuruluşunun Honor 9 un en önemli amiral gemisini başlatmasını bekliyor ve 27 Haziran’da bir Avrupa lansmanı onaylandığında Honor 9 o etkinlikte de görünebilir.