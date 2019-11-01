Honor 5G Destekli Amiral Gemisi Piyasaya Sürecek!

Bu haftanın başlarında üç büyük Çin telekom sağlayıcısı, ses ve veri planlarını duyurmanın yanı sıra 5G’nin ticari olarak Çin’de kullanılabilir olduğunu açıkladı. 5G uyumlu akıllı telefonlardan bahsedecek olursak, Çin içerisinde 11 model piyasaya sürüldü. Ve önümüzdeki aylarda yenileri de listeye eklenecek.

Bu 11 telefonun 5’i Huawei‘ye ait. Geri kalanı ise 5 üretici tarafından, yani Xiaomi, ZTE, Vivo, Oppo ve Samsung tarafından üretiliyor. 5G akıllı telefonlar bakımından, Huawei rekabette oldukça önde. Buna rağmen şirket hala durmuyor.

Şirketin dahili belgeleri olduğuna inanılan son zamanlarda tespit edilen akıllı telefonların listesine göre, Huawei Honor v30 5G, Honor V30 Pro 5G ve Honor Magic 3 5G‘yi içeren Honor alt markası altında üç adet 5G akıllı telefon daha tanıtmak üzere.

Bu listede daha önce piyasaya sürülen bazı akıllı telefonların, Mate 30 ve Mate 30 Pro‘yu içeren hem 5G hem de 4G uyumluluğu ile sunulduğu görülüyor.

Buna karşılık, listede önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Honor marka akıllı telefonlardan üçünün 4G varyantı bulunmuyor. Görünüşe göre Huawei, bu telefonların 4G varyantlarını piyasaya sürmeyi bile istemiyor olabilir.