Çeşitli akıllı telefon üreticileri bu yıl ilk 5G telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunların arasında ilklerden birisi olan Huawei, 2019 yılının ilk yarısında 5G telefonunu tanıtacak. Ancak şirketin yan kuruluşu Honor, ilk 5G telefonunu bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Paris’te Android Authority ile yapılan grup röportajında, Honor Başkanı George Zhao, şirketin “yılın ikinci yarısında” ilk 5G telefonunu tanıtacağını doğruladı. Bu durumun sebebini ise 5G ağlarını destekleyen operatörlerin altyapısına ve ilerlemesine bağlı olduğunu dile getirdi.

Hatta, geçen yılın eylül ayında Zhao, ilk 5G Honor telefonunun 2019’da belirli bir zamanda tanıtılacağını ifade etmişti. Aynı zamanda bazı şirketler 5G akıllı telefonlarını, 25 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak olan Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2019 etkinliğinde tanıtmayı hedefliyor.

Huawei ve Honor’un ilk 5G telefonlarını piyasaya sürecekleri yer hala belli değil. Aynı şekilde ABD ve Kanada, Huawei ve Honor’dan 5G telefon alamayabilir gibi görünüyor. Güvenlik endişeleri için ABD hükümetinin Huawei markalı telekomünikasyon ekipmanını yasaklamayı planladığı bildirilmişti.

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Aralık ayında Huawei’nin CEO’su Meng Wanzhou, çok sayıda finansal kurumu dolandırdığı iddiası ile Kanada’da tutuklanmıştı. Huawei telekomünikasyon cihazları bundan dolayı Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da yasaklandı.

Huawei’nin Çin, Hindistan ve Avrupa gibi büyük pazarları bundan etkilenmemiştir. Bundan dolayı alt markası olan Honor, bu pazarlarda 5G telefonlarının açılışında hiçbir sorunla karşılaşmayabilir.