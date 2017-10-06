Huawei‘nin Honor markası son zamanlarda epey bir telefonlar duyurdu ve Huawei Mate 10 en çok beklediğimiz modeller arasındaydı. Yakında ise yeni bir Honor 6C Pro görebileceğiz.

Şimdiye kadar, Honor 6C isimli telefon Huawei Enjoy 6s veya Nova Smart olarak biliniyordu, ancak sızdırılmış bir kullanım kılavuzu Honor 6C Pro‘nun varlığını ortaya koydu.

Honor 6C Pro‘nun kullanım kılavuzları, Honor’un İtalya ve Almanya pazarında görüyüce çıkacağını işaret ediyor.

Kılavuz ayrıca Honor 6C Pro’nun arkasında bir parmak izi okuyucuya sahip olacağını ve bazı teknik detayları veriyor. Honor 6C Pro, 5.0 inç’ten daha büyük bir ekrana, 3GB’dan daha fazla RAM’a ve belki de 13MP’den daha yüksek bir kameraya sahip olacağı öngörülüyor. Şimdilik gelen bilgiler bu şekilde.