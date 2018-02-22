Honor 7C TENAA Kayıtlarında Göründü: Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Büyük olasılıkla Honor 7C olan bir başka Huawei orta sınıf akıllı telefonu TENAA‘da sertifikayı bugün almasından sonra tanıtım için hazırlanıyor. Çin akıllı telefon düzenliyicisinin web sitesinde yer alan bir listede Honor 7C‘nin özelliklerinin çoğunu bugün resmen öğrendik. Özelliklerden bazıları 1.8 GHz 8 çekirdekli işlemci ve çift 13 MP+20 MP kamera kurulumu olarak öne çıkıyor.

5.99 inç FullView ile gelen Honor 7C HD+ çözünürlükte (1440×720 piksel) ekrana sahip olacak. Model numaraları LND-TL30 ve LND-TL40 olan cihazlar için iki farklı özellik listesi görüyoruz. Aralarındaki tek fark RAM gibi görünüyor. Birinin 3 GB diğerinin ise 4 GB‘lık bir RAM kapasitesi olacak. Dahili depolama alanı 32 GB olarak listeleniyor, ancak bir microSD yuvası olacak.

Ön panelin diğer Honor cihazları gibi bir ev düğmesi yok. Bu yüzden parmak izi tarayıcısı arka panelde konumlandırılmış. Ekranın üstünde 8 MP sensörlü bir selfie kamera bulunuyor. Honor 7C muhtemelen EMUI 8.0 ile Android Oreo‘yu çalıştıracak ve 2900 mAh pile sahip olacak.

Altın, Mavi ve Siyah renklerde gelen telefon 164 g ağırlığında 158.3×76.7×7.8 mm ölçülerinde görülüyor. Selefi olan model Honor 6C açıklandığında 229 €’ya satışa sunulmuştu, bu nedenle Honor 7C‘nin de aynı fiyat etiketini taşıyarak piyasaya girmesi muhtemel.