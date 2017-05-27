Honor 8 Pro inceleme

Honor 8 Pro, geçen yılki Honor 8’in donanım yükseltmesidir. Fakat farklı olan, neden daha pahalıya mal oluyor. Daha büyük markalarla yarışmak için mi?

Honor, kendisi için ekonomik bir akıllı telefon markası olarak yavaş yavaş bir isim yapıyor. Honor adını duymadıysanız, belki de Huawei‘yi duymuşsunuzdur?

Honor teknik olarak bir başlangıç, ancak Huawei, son yıllarda başarılı bir şekilde akıllı telefon işine geçen dev telekomünikasyon markası olarak varlığını sürdürüyor. Honor 8 Pro, Honor’ın daha ucuz markalaştırması kapsamında Huawei donanım ve yazılımını en son kullanan telefon.

Bu onu daha aşağı hale getiriyor mu? Kapanıştan açıkça görüleceği şey, bunun Honor için bir vites değişimi olmasıdır; 8 Pro, şimdiye kadar piyasaya sürülen en yüksek özellikli telefon ve inanılmaz derecede hızlı ve güçlü. Sadece parçalarının toplamından fazla hissettiriyor. Ayrıca bkz: En hızlı telefonlar 2017

Honor 8 Pro Fiyatı

Honor 8 Pro, Honor’un resmi Avrupa çevrimiçi mağazası vMall’dan altın, siyah ve mavi ön sipariş için kullanılabilir. Yaklaşık fiyatı 549 Euro ‘dur, bu özellikler için oldukça iyi, ancak Honor’un son kullanıcıya olan sessiz duruşunu temsil etmektedir.

Kutunun içinde telefon, USB-C Hızlı Şarj Cihazı ve başka bir şey yok. Bunun dışında, kutu Google Cardboard’a benzer akıllı bir VR kulaklığa dönüşüyor. Geçen yılki Honor 8’in fiyatı yaklaşık 399 Euro idi.

Honor 8 Pro Tasarım

Bu, şimdiye kadarki en prestijli Honor telefonu idi ve Aslında Çinli Avrupalı versiyonu Honor V9‘u piyasaya sürdü.

Birkaç Huawei telefonunu da koz buluyor. Honor 8’in parlak arka panelini tercih etmek yerine, daha çok parmak izine sahip olan fırçalanmış alüminyum kullanmış (diğer bir deyişle onları gerçekten göremezsiniz).

Cömert 5.7 inç ekran nispeten ince çerçeveli bir aygıta oturuyor ancak tek elle kullanmak oldukça zordur. Küçük ellerim var, ancak LG G6’nın inceliğine (ve aynı ekran boyutuna) kıyasla garip bir şekilde eskimiş gibi geliyor.

Bu telefonda özellikle hafif bir şey değil, son birkaç yıldır akıllı telefon tasarımının bozulduğunu gösteriyor ve şimdi G6 ve Galaxy S8‘e sahibiz, hala diğer mükemmel telefonlar daha az cazip görünüyor.

Honor 8 Pro‘nun statik bir arka montajlı parmak izi alıcısı, ince anten hatları ve mono hoparlörün yanındaki bir USB-C bağlantı noktası ve bir 3.5mm kulaklık girişi ile düzgün bir operatör olduğunu söyledikten sonra. Sağ taraf standart ses kontrol ve güç/kilit tuşlarına sahiptir.

Sol kenarda ayrıca bir SIM ve bir microSD kart ile birlikte kullanabileceğiniz bir çift SIM yuvası var.

8 Pro’nun inceleme birimi, Google’ın inanılmaz derecede mavi Pixel’den daha zevkli bir lacivert – daha iyi, sanırım. Cephe Gorilla Glass 3 ve akıllı dokunuşla arkadan bakan ikili kameraları kaplayan alüminyum takviyeli cam var.

Bu kameralar hoş bir şekilde cihazın ince gövdesiyle aynı hizada oturuyor; üst uçlara yaklaşan bir telefonda görmek çok güzel. Ama high-end (üst segment) nedir? Fiyat veya şartnameler mi yoksa her ikisi mi?

Dokulu güç düğmesi ve elmas kesim çerçeveleri gibi 8 Pro‘daki ek ayrıntılar, Honor telefonlarında çoğunlukla bulunmayan tasarıma (ve genel olarak az sayıdaki diğer kişilere) dikkat çekiyor.

Telefonun ekranı bu telefonlardan daha büyük olmasına rağmen, elinde bir iPhone 7 Plus gibi görünüyor. 8 Pro oldukça ağır ve genellikle her iki elle de zor kullanılıyor.

Honor 8 Pro Donanım ve özellikleri

Şartnamelerin kendileri etkileyicidir. Pazarlama, Honor 8 Pro’nun ‘hız için doğmuş’ olduğunu söylüyor. Çok bayat ama gerçekten uzak değil. İşte her şeyin ayrıntıları.

İşlemci

8 Pro’nun Huawei P10 ve P10 Plus‘da bulunan aynı high-end Huawei Kirin 960 işlemcisine sahip olması bir sürpriz. Bu telefonlar daha pahalı, ancak 8 Pro’daki aynı yonga setiyle bu telefonlarla ticari olarak ve teknik olarak ve daha düşük bir fiyat noktasında rekabet edebiliyorlar.

Hafıza ve RAM

64GB depolama alanı ile birlikte ancak microSD ile 256GB‘a kadar genişletilebilir veya çift SIM’i seçebilirsiniz. OnePlus 3T‘de olduğu gibi 6GB RAM de var ama yine de biraz can sıkıcı ama Kirin 960 işlemciyle eşleştirildiğinde gösterge niteliğinde yüksek sonuçlar verdi.

8 Pro, Geekbench 4 tek ve çok çekirdekli testlerinde gülünç derecede yüksek bir skorla geldi. Yazarken şu ana kadar platformda gördüğümüz en yüksek skor oldu ve bu 549 Euro ‘luk bir telefon için etkileyiciydi. Neredeyse inanılmaz derecede. Aşağıda, pazardaki en iyiye karşı kendine ait tuttuğu duruma bakın.

Ekran ve boyutlar

Telefon, 157 x 77.5 x 7 mm boyutlarında ve 5.7 inç quad HD ekran ve 2560×1440 çözünürlüklü bir telefon için inanılmaz incelikte. Türkiye’de Quad HD ekrana sahip ilk Honor telefonu ve iyi görünüyor – ancak beyaz ekran parlaklığıyla Huawei P10’un yanına koyduk ve biraz gri ve daha donuk görünüyor.

Oyunlar, pil kıyaslama testi videoları, Netflix ve daha fazlası hepsi ekranda oldukça iyi görünüyor. Varsayılan duvar kağıtları ve ikonlarında Honor’un renkli yazılım seçimi de oldukça başarılı.

Ekran üstü renkleri doyurur, ancak bu tasarım gereğidir. Gorilla Glass 3‘ün kullanımı ile daha dayanıklı olmuş.

Kameralar

LG G6‘nın neden bu kadar iyi bir fikir olduğunu hatırlattığı bir yıl içinde Honor 8 Pro‘da kurulu bir çift kamera görmek güzel. Sonuncusu mükemmel bir geniş açılı moda sahipken, 8 Pro’da eksik olsa da, f/2.2 diyafram ile elde edilen bazı yararlar var.

Çift lensler, geniş diyafram açıklığında çekim yapmayı seçebileceğiniz anlamına gelir; çekimlerinizden mümkün olan en iyi pozlamayı sayısal olarak elde etmek için akıllıca three plan vizöründe görüntüler çekebilirsiniz. Manzara ve makro çekimlerdeki ayrıntı seviyesi de oldukça başarılı. Aşağıda bir örneğini bulabilirsiniz.

Kameralar ayrıca yakınlaştırma kalitesinin birinci sınıf olduğunu belirtti. Düzgün bir ek, ‘Ultra anlık görüntü’, telefon kilitli iken ses kısma tuşuna iki kez basarak resim çekiyor. Bu iyi bir fikir.

8 Pro aynı zamanda 1080p’de 60fps’de video çekebiliyor ve bu günlerde beklenen sonuçlar beklendiği gibi. 8Mp selfie kamera standart bir kurulumdur, ancak sizi sleefy’lerden Skype’a attığınız her amaca hizmet edecektir.

Ve evet, Huawei’nin tuhaf güzellik modu hala tüm detayları yüzünüzden almak için burada. Doğruyu söylerseniz, iyi bir bokeh etkisi oluşturabilir.

Honor 8 Pro Bağlantılar ve ekstralar

8 Pro’nun öne çıkması aslında içeri giren kutudur. Honor akıllıca bir şekilde Google Cardboard‘a benzer bir VR kulaklığa dönüştürdü ve oldukça iyi. Vizörü kutunun dışına kaydırarak, göz deliklerine mercekler ekleyip içine koyarak anında VR deneyimi yaşayacaksınız ve birlikte verilen Jaunt VR uygulamasıyla iyi çalışıyor.

Diğer uygulamalar indirilebilir ve Honor’un tüketicilere ücretsiz VR’yi zorladığını görmek güzel. Tek sürpriz budur ve USB-C, Bluetooth 4.2, NFC bağlantıları mevcuttur.

Honor 8 Pro Yazılım

8 Pro, Android Nougat 7.0‘ı EMUI 5.1 arayüzü ile çalıştırıyor. 5.1, eski EMUI’den daha az müdahaleci ve rafine edilmiş ancak Samsung’un TouchWiz veya OnePlus ‘OxygenOS (ve elbette Stock Android’i) üzerinde yaşanacak tecrübenin altında bir seviyede duruyor. Çirkin değil, fakat bazen kafa karıştırıcı menüler ve ayrıntılar, telefonu biraz kısıtlı hissettiriyor.

Ana ekranda IOS benzeri uygulamalar yerine bir uygulama tepsi ekleyebilirsiniz.

Honordaki en iyi ilaveler, ultra anlık görüntü modu, çift merceklerle çekilen görüntülerin iyi işlenmesi ve EMUI 5.1’in büyük bir gelişme olması gibi bahsettiğim şeyler bulunuyor.