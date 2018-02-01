Honor 8 Pro ve Honor 9 Oreo Güncellemesi Yayınlandı

Honor, yakın bir tarihte ürün yelpazesindeki bazı telefonların EMUI 8.0‘a güncelleneceğini açıkladı. Huawei‘nin Android 8.0 Oreo‘yu temel alan özel kullanıcı arayüzünün en son sürümüne EMUI 8.0 denilmektedir. Honor en son OS güncellemesinin İngiltere’deki cihazlar için yürürlüğe girdiğini doğruladığından şimdi Honor 9 ve Honor 8 Pro‘nun güncelleme gelecek telefonlar listesinden çıkarabiliriz.

Honor 8 Pro, bir OTA güncellemesi aracılığıyla Oreo’nun avantajlarından faydalanacak ilk modeldir. Honor 9 güncellemesi ise birkaç gün arayla yayınlanacak. Ne yazık ki daha geniş bir uluslararası dağıtım için henüz hiç bir kelime yok. Ancak ilk güncelleme paketi sorunsuz devam ederse, tüm Honor 9 ve 8 Pro kullanıcıları bir güncelleme bildirimi için uyanmaları çok uzun sürmeyecek.

2016’da Honor 8’in de EMUI 8.0’a yükseltileceğini doğrulamıştı. Honor 7X, Honor V8, Honor Note 8, Honor 8 Lite, Honor 9 Lite ve Honor V9 da ilerleyen haftalarda güncellenecekler. Çinli şirketin son sürümle yetinmeye başlamadan önce yapması gereken oldukça fazla sayıda işi (Google’ın işletim sistemi olan Android 8.1 Oreo ile ilgili) var.

Honor 9 veya Honor 8 Pro‘nuza Android 8.0 Oreo güncellemesini aldınız mı? Yorumlarınızla bize bildirin.