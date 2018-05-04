Honor 8 Pro'ya Yüz Tanıma Kilidi Güncellemesi Geldi!

Honor 10 yakında küresel bir lansman yapacak olabilir. Ancak bu geçmişte kalan Honor amiral gemileri unutuldu demek değildir. Honor 8 Pro ve Honor 9 Şubat ayında aynı anda Oreo’ya yükselmişti. Bugün ise yeni bir güncelleme ile isimleri anılıyor.

Şubat güncellemesinin telefona Face Unlock getirmesi gerekiyordu ancak şirket bunu yapmadı. Bugünkü yeni güncelleme buna hitap ediyor ve yeni özellikler de getiriyor.

Yeni kilit açma modunun yanı sıra kilit ekranındaki bildirimlerin gizlenmesi ve güncellemeye dahil olan Mart ayındaki güvenlik yaması için bir gizlilik özelliği de bulunmaktadır. Güncelleme yaklaşık 500MB boyutunda ve Honor India Twitter sayfasına göre partiler halinde dünyaya yayılmasının beklendiği söyleniyor.

Honor 8 Pro geçen yıl satışa çıkarıldı. 5,7 inç QHD ekrana, 6 GB’a kadar RAM ve 64GB depolama alanına sahip. Kirin 960 tarafından destekleniyor ve çift arka kamera kurulumu var. Ayrıca 4000mAh gibi büyük bir pil ile çalışıyor.