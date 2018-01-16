Honor 8 ve Honor 8 Pro Android Oreo Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Honor CEO’su George Zao geçen ay yaptığı röportajda Honor 8 ve Honor 8 Pro Android 8.0 Oreo güncellemesinin çok yakında çıkarılacağını söyledi. Onlardan biri olan Honor 8 basın ve kullanıcılar tarafından çok beğenilerek gayet iyi karşılandı. Honor’un güncellemeyi sunma kararına çevrelerden olumlu yorumlar geldi.

Maalesef Çinli şirketin CEO’sunun açıklamasından sadece bir ay sonra fikrini değiştirdiği görülüyor. Honor Hindistan “donanım ve yazılım sınırlamaları” nedeniyle Honor 8‘in Android 8.0 Oreo’yu almayacağını doğruladı.

Honor 8‘in donanım ve yazılım sınırlamaları nedeniyle Android Oreo güncellemesi için uyumlu olmadığını size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Müşterilerimiz için her zaman çalışıyoruz ve sizi bir Honor müşterisi olarak görmekten dolayı çok mutluyuz. Rahatsızlık verdiğimiz için özür dileriz.

Honor, akıllı telefonların muhtemelen birkaç yıl daha güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam edeceğini söyledi. Nokia 2‘nin bile Android 8.0 Oreo‘yu alacağı dünyada Honor 8 gibi bir akıllı telefonun neden alamadığını anlamak gerçekten zor.

Elinizde bir Honor 8 varsa Android 8.0 Oreo‘yu almak için başka bir akıllı telefon almanız gerekiyor. En azından Çin şirketi fikrini değiştirinceye kadar böyle bir çözümünüz var.