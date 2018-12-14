Honor 8A akıllı telefonu, dün TENAA’da JAT-AL00 ve JAT-TL00 model numaraları ile ortaya ilk kez çıktı. Ancak telefonun görüntüleri listelerinde mevcut değildi. Bugün ise bu telefonların TENAA listeleri görüntülerle güncellendi. Onur 8A’nın görüntüleri, minimalist bir tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor.

Yayınlanan Honor 8A görüntüleri, akıllı telefonun bir su damlası çentiği bulunan ekrana sahip olacağını ortaya koyuyor. Telefonun arka tarafına yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı yok. Ayrıca akıllı telefon, tek bir arka kamera ile donatılmıştır. Akıllı telefonun EEC listesi, şirketin akıllı telefonlarını Honor 8A ve Honor 8A Pro gibi iki modelle piyasaya süreceğini açıkladı.

Honor 8A’nın tek kamera gibi düşük özellikli giriş seviyesi akıllı telefon gibi duruyor. Ancak biyometrik tanıma özelliği olarak yüz kilidinin olma olasılığı var. Diğer taraftan Honor 8A Pro biraz daha yüksek özelliklere sahip olabilir. Muhtemelen, arka tarafında bir çift kamera kurulumu ve bir parmak izi tarayıcı ile donatılmış olabilir.

TENAA’da listelenen akıllı telefonun özellikleri arasında 6 inçlik HD+ ekranı, 2.3 GHz, 3GB RAM, 32/64 GB depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera gibi özellikler yer alıyor. Ayrıca Android 9 Pie işletim sistemine sahiptir ve 2.920 mAh’lık batarya kapasitesi mevcut.