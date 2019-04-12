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Honor 8A Pro Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

By Selin Polat

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Honor 8A Pro, 8 çekirdekli Mediatek Helio P35 işlemcisi ile bugün tanıtıldı. Bu telefon daha önce tanıtılan Honor Play 8A modeline çok beniyor ve aynı 6.1-inç ekran ile geliyor, ancak arkasında bir parmak izi tarayıcısı ekleyerek.

Honor 8A Pro‘nun neredeyse tüm özellikleri doğrudan Play 8A‘dan alınmış gibi. Helio P35 ile güçlendirilmiş 3GB RAM ve Android Pie tabanlı EMUI 9 arayüzü ile geliyor. 64GB depolama alanı ve microSD kart için özel bir yuva var, böylece ikinci bir SIM ve daha fazla depolama arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız.

Honor 8A Pro’daki fotoğrafçılık bölümü 13MP arka kamera ve 8MP ön kamera tarafından oluşuyor. Akıllı telefon, microUSB bağlantı noktasından şarj edilebilen 3,020 mAh bataryayla birlikte geliyor.

Honor 8A Pro

Honor 8A Pro, Siyah ve Mavi renklerde satışa sunulmuştur ve ilk olarak Rusya’da halihazırda 13.990 RUB (218 $ / 192 €) fiyat etiketi ile satın alınabilmektedir. bulunmaktadır.

Honor Play 8A vs Honor 8A Pro Karşılaştırma

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