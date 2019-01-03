Huawei‘nin alt markası olan Honor, bu gün Weibo aracılığıyla 8 Ocak’ta Honor 8A akıllı telefonunun duyurulacağını doğruladı. Geçtiğimiz ay, Honor JAT-AL00 ve JAT-TL00 model numarasına sahip akıllı telefonlar, Çin’deki telekom yetkilisi TENAA tarafından onaylanmıştı. Dolayısıyla o model numaralarına sahip aynı cihazın 8 Ocak’ta Honor 8A olarak tanıtılabileceği anlaşılıyor.

Aşağıda yer alan akıllı telefonun tanıtım posteri, telefonun teknik özellikleri hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Bundan dolayı telefonun TENAA listelemesi önemli bir rol oynamaktadır. Bu listeleme ve sızdırılan resimler, teleonun bir su damlası çentikli ekranla donatılacağı ortaya çıkarmıştı. Şirketin Weibo hesabı üzerinden paylaşılan tanıtım posterinde, telefon inci ekranlı olarak ifade edilmektedir.

Honor 8A modeli özellik bakımından, HD+ çözünürlüğünü destekleyecek 6.088 inç IPS LCD ekrana sahip olacak. Akıllı telefon 2.3 GHz sekiz çekirdekli işlemci ve 3 GB RAM ile çalışıyor. Depolama sürümleri 32 GB ve 64 GB’dir.

Honor 8A kamera kurulumu ise orta düzeyde geliyor. 13 megapiksellik bir arka kameraya ve 8 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip. Akıllı telefonda önceden yüklenmiş olan Android 9 Pie işletim sistemi yer alacak. Muhtemelen, parmak izi okuyucusu ve arkaya yerleştirilmiş çift kamera kurulumuna sahip akıllı telefon için bir Pro sürümü de olabilir. Honor 8A, Nisan 2018’de tanıtılan Honor 7A modelinin devamı olarak gelecek.