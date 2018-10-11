Honor 8C Özellikleri

Honor 8X tanıtımı Avrupa’da yapıldıktan hemen sonra Huawie Honor 8C’yi açıklığa kavuşturdu. Şuan ön sipariş verebileceğiniz telefon haftaya piyasaya sürülüyor. 4/32GB model için fiyatlandırma 1,100 CNY’dir. Ayrıca 1,400 CNY için 4/64GB’likfarklı bir versiyonu da var.

Özelliklerine değinecek olursak 720×1,520px çözünürlüğü olan 6.26” IPS LCD ekrana, ve bir tane çentiğe sahiptir.

Honor 8C eski bir GPU (4 A73 ve 4 A53 tabanlı Kryo çekirdeği) ile oldukça güçlü bir işlemcinin (Adreno 506 Snapdragon 626’da kullanıldı) birleşimi olan Snapdragon 632 yonga setini içeriyor. 14nm çip iyi bir performans sunuyor. Ancak aradığınız bir oyun telefonu ise seçiminiz kesinlikle bu olmamalıdır.

Yonga seti büyük 4.000mAh batarya ile bağlandığı için bu telefondan uzun süreli bir dayanıklılık bekleyebiliriz.

Arkada 13+2 MP çift kamera var. Ana modül parlak f/1.8 diyaframa sahiptir. Telefonun önünde ise tek 8MP f/2.0 selfie kamerası var.

Honor 8C çift SIM kartlı bir telefon, ve microSD kart için ekstra bir yuvaya sahip. VoLTE desteklenmektedir.