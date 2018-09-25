Huawei ve alt markası olan Honor, kısa süre sonra yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın yeni akıllı telefon modellerinde sunacağı yenilikler bir yana, tasarım kısmında da değişikliklere gidileceği biliniyor. İşte bu yeni modellerden biri olması beklenen akıllı telefonların başında da Honor 8C modeli geliyor.

Yeni akıllı telefon modeli için TENAA üzerinden ortaya çıkan görseller de yeni model hakkında tüm detayları ortaya çıkarmış oldu. TENAA görüntülerine de yansıyan yeni akıllı telefonların özelliklerinden söz edelim. Bakalım yeni model neler sunuyor?

Honor 8C Özellikleri Neler Olacak?

TENAA üzerinden ortaya çıkan Honor 8C akıllı telefonlarının 6.28 inçlik bir panele sahip olduğunu ortaya çıktı. 6.28 inçlik LCD ekran kullanacak olan akıllı telefonun çözünürlük değeri kısmında ise 1520 X 720 piksel gibi bir değere sahip olacağından söz ediliyor.

6.28 inçlik panelle beraber yeni modelin çentikli bir tasarım benimseyeceği de iddialar arasında yer alıyor. Telefonların ön kısmında yer alacak çentik alanı, Muhtemelen çift ön kamera içerecek. Buna rağmen yeni akıllı telefonların çentik alanının çok geniş olmayacağından söz ediliyor.

Gelelim telefonların sistemsel özellikleri kısmına. Huawei Honor 8C akıllı telefonlarında orta segment ile giriş seviyesi arasında değişen bir telefon olması bekleniyor. Snapdragon 450 ya da 630 modellerini kullanması beklenen akıllı telefonun, tek RAM bellek seçeneğiyle beraber geleceği de yine bilgiler arasında yer alıyor.

Honor 8C telefonunun kamera kısmında 13 MP + 2 MP değerinde çift kamerasının bulunacağından ve 8 MP + 2 MP çift ya da 8 MP değerinde tek bir ön kamera ile geleceğinden söz ediliyor. Kamera kısmında kesin olarak değerler belli değil.

Buna karşın yeni modelin fiyat kısmında 140 – 150 dolar arasında bir rakama sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Özelliklerin kesinlik kazanacağı ve fiyatın açıklanacağı tanıtımın ise 11 Ekim tarihinde yapılması bekleniyor. Tanıtımın yapılmasının hemen ardından yeni akıllı telefonlar için tüm detaylara site de yer vereceğiz.