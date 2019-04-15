Honor 8S Görüntüleri ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Çinli telefon üreticisi Honor, Honor 8A Pro’yu dün duyurdu ve hemen ardından Honor 8S’in görüntüleri ve özellikleri ortaya çıktı.

Honor 8S, 1520 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 5.71 inçlik bir damla çentikli ekran tasarımına sahiptir. Ekran, nispeten daha kalın bir alt taraf ile küçük çerçevelerle çevrilidir.

Honor 8S‘nin arka yüzü çift tasarımlı bir görünüme ve 13MP kameraya sahip. Öz çekimler ve görüntülü görüşmeler için, ön tarafta çentik içinde bulunan bir 5MP kamerası bulunmaktadır.

Akıllı telefon, 2GB RAM ile beraber kullanılan 8 çekirdekli Helio A22 işlemci ile birlikte geliyor. 32 GB dahili depolama alanına sahip olmasına rağmen, Batı Avrupa ülkeleri için 64 GB depolama alanına ve ilave bir RAM belleğine sahip olacak başka bir modeli daha bekleniyor.

Honor 8S, 8.45 mm kalınlığında ve Android Pie tabanlı EMUI 9 arayüzünü kullanacak. En az üç renkte olacak ve microUSB portu üzerinden şarj edilecek cihazın içerisinde 3.020 mAh pil olacak.

Yakında Honor 8S’in fiyatı ve çıkış tarihi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağız.