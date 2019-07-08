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Honor 8X 9 Ayda 15 Milyondan Fazla Sattı!

Honox 8X'in rekor düzeyde satılmasının ardından yeni nesil Honor 9X modelinin en çok satanlar arasında olması bekleniyor...

By Muhammed Arslan

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Honor 8X EMUI 9

Honor X serisi 23 Temmuz’da yeni üyeler kazanacak. En büyük değişiklik, Huawei Nova 5’le piyasaya sürülen yeni Kirin 810 işlemci olacak. Tanıtımın öncesinde Honor, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Honor 8X hakkında kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada Honor 8X’in satış rekorları kıracak bir gönderime tabi olduğunu belirtti.

Kirin 810 toplantısında konuşan Honor Başkan Yardımcısı Xiong Junmin, Honor 8X serisinin toplam global gönderiminin 15 milyondan fazla olduğunu söyledi. Honor 8X ve Honor 8X Max geçtiğimiz yıl Eylül ayında piyasaya sürüldü. Yani 9 ayda geldiği nokta bu.

Bay Junmin, Honor 8X serisinin piyasaya çıktıktan sonra dört ay boyunca en çok satan akıllı telefon olduğunu ekledi. Ayrıca, herhangi bir Honor akıllı telefondan farklı olarak 173 günde 10 milyondan fazla sattı. Bu yılki 618 alışveriş festivalinde en çok satan ürün olduğunu belirtti.

Böyle bir durumda yeni çıkacak Honor 9X ve Honor 9X Pro akıllı telefonlarının bu rekoru kırmaları gerekiyor. Honor, Kirin 810 yonga setinin geliştirilmesinin çok pahalı olduğunu belirtiyor. Maliyetlerde farklılıklar söz konusu olabilir.

Buna ek olarak Honor 9X serisinde bir ilk olan AMOLED ekranlara sahip olacağını bildirdi. Geçen hafta yeni akıllı telefonun çift arka kamera kurulumu, 6GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına bağlanan harici bir gamepad ile birlikte piyasaya sürüleceği de bildirildi.

KaynakCNMO
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