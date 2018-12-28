Çentikli ve çerçevesiz şık tasarımı ile Honor 8X akıllı cep telefonu A101 mağazalarında satışa çıktı. 2.099 TL fiyatı ile dikkat çeken telefonun 6,5 inç devasa ekranı, 4GB Ram’i ve yapay zekaya sahip kameraları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Honor 8X Özellikleri

Ekran çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Boyutu: 6,5” IPS LCD

SIM Kart Tipi: Çift SIM (Nano)

İşlemci: Hisilicon Kirin 710

Çekirdek Sayısı: 8

RAM: 4 GB

Dahili Hafıza: 64 GB

Arka Kamera: 20 + 2 MP Çift Kamera

Öne Kamera: 16 MP

Video Kayıt: Full HD (1080p)

USB Çıkış Tipi: microUSB 2.0

NFC: Var

Parmak İzi Okuyucu: Var (Arka tarafta)

Batarya: 3750 mAh

Honor 8X’in diğer tüm özelliklerine ve detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Honor Huawei’nin alt markası ve son dönemde çok başarılı telefonlar üretiyor. Hatta akıllı telefon satışlarında Huawei‘nin Apple‘ı geçerek Samsung‘dan sonra 2. sırada yer aldığını belirtelim.

Honor 8X’in rakiplerine göre en önemli avantajlarından biri de Yapay zeka teknolojisi kullanması. Bu sayede kamera performansları gözle görünür bir şekilde artıyor.

Arka kamerasında Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama ve Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama teknolojileri yer alırken ön kamerada Yapay Zeka (AI) İyileştirme özelliği bulunuyor.

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