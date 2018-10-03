Honor 8X için İlk Fiyatlar Belli Oldu

Huawei şirketinin ikincil markası olan Honor çok çeşitli orta seviyede üretilen telefonlar ile yüksek satış yapmaya devam ediyor. Artan rekabetin üstesinden gelmek için Honor, Honor View 10, Honor 10 ve Honor Note 10 gibi uygun fiyatlı amiral gemisi modellerini sürekli olarak satışa sunuyor.

Kısa süre önce ise yeni bir Kirin 710 yonga setine sahip orta seviye bir akıllı telefon olan Honor 8X‘i duyurdular. Huawei şirketi bu telefonu uluslararası pazarda satışa sunmak için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Fiyatlandırma ve tanıtım tarihleri henüz bilinmiyor. Ancak yakında Huawei’nin bu konuyla ilgili bilgileri yayınlayacağını düşünmekteyiz.

Fiyatlandırmanın tıpkı Çin’de 218 Dolar‘dan satışa sunulması gibi ortalama 200 Dolar civarında olacağı düşünülmektedir. Cihazın arka tarafı iki tonlu bir tasarımla (gradyan renk) sağlam bir şekilde cam ile kaplanmıştır.

Honor 8X modeli 19.5: 9 en boy oranını ile % 91 ekran gövde oranına sahiptir. Ekranı NTSC % 85 ile 16.7 Milyon rengi destekler ve ekranın üst tarafında bir çentiğe sahiptir. Grafik işleme için Mali-G51 MP4 GPU ile birleşik bir HiSilicon Kirin 710 SoC ile çalışmaktadır. Honor 8X akıllı telefonu 64/128GB dahili depolama alanına sahiptir. 4/6GB RAM desteği sunar. Hızlı şarj desteğinin yanı sıra 3750mAh batarya da vardır.