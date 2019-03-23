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Honor 8X’e EMUI 9 Güncellemesi Geldi

By Selin Polat

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Honor 8X EMUI 9

Bu ayın başlarında, Honor markası Çin’de 8X için bir Android Pie tabanlı EMUI 9 güncelleme yayınladı. Artık şirket bu güncellemeyi telefonun global modelleri için kullanıma açtı ve artık herkes tarafından indirilebilir durumda.

Bu Android Pie tabanlı EMUI 9.0.1 güncellemesi, 3.14 GB boyutunda oldukça ağırdır ve geliştirilmiş ses kayıt cihazı, daha hızlı uygulama başlatma süreleri, basitleştirilmiş UI ve Huawei Share 3.0‘ı 8X’e getirir. Şu anda Makedonya’da yayılıyor, ancak yakında Türkiye’de dahil daha geniş bir yelpazede kullanıma girmesini bekliyoruz.

Bu güncellemeyi almak için sabırsızlanıyorsanız ara ara telefonunuzun güncelleme kısmına girip kontrol edebilirsiniz.

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