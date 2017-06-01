Honor 9, 12 Haziran’da Satışa Sunulacak

Honor 9, 20 Haziran’da satışa çıkacağı yönünde söylentilere yol açtı, ancak görünüşe göre daha erken görmeye başlayacağız. Resmi lansman 12 Haziran‘da Şanghay’daki özel bir etkinlikle gerçekleşecek ve sızdırılmış bir poster ortaya çıkıyor.

Görüntü, çift kamera kurulumu için tipik bir Honor logosu ile birlikte 9 rakamına sahiptir. Rakamın altına bir slogan kabaca “Güzel ve Renkli” diyor ve daha önce gördüğümüz canlı renklerdeki telefon renklerini ima ediyor.

Ardından görüntü tarih hakkında daha fazla ayrıntı verdi ve lansmanın Şangay Uluslararası Konferans Merkezi‘nde gerçekleşeceğini bildirdi.

Daha önceki sızıntılara göre, Honor 9, Honor 8‘in üzerinde küçük ayrıntılarla iyileştirmeler yapacaktı, ancak en büyük sürpriz kulaklık jakının atlanması olabilir.