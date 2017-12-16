Bu yazımızda sizlere Huawei Honor 9 İnceleme başlığı altında Huawei Honor 9 teknik özellikleri ve fiyatını sizlere sunacağız. Sonunda ise acaba bu telefon almaya değer mi birlikte karar vereceğiz. Hadi başlayalım!

Huawei Honor 9 Tasarım ve Yapısı

Görünüş açısından Huawei Honor 9 modeli Huawei Honor 8 ve Huawei P10 modelinin bir karışımı gibi görünüyor.

Buzul Gri, Safir Mavisi ve Gece Siyahı olmak üzere üç renk mevcut. İlk sunulacak renk ise sadece Safir mavisi. Diğer renkler ilerleyen zamanlarda dahil edilecekler. Safir Mavi versiyonu cam gövde ile cezbedici bir görünüm kazanmış. Ayrıca telefonun kenarları ön ve arka ile aynı renkte kumlanmış metalden yapılmış.

Honor bu modelde Samsung Galaxy S7 gibi erkan kenarlarını yuvarlak hale getirdi. Biraz da rahat tutabilmek amacıyla yapılmış gibi.

7.5mm incelikte ve 155 gram ağırlığında olan Huawei Honor 9, cam gövdesi yüzünden telefon elimden kayar diye düşünmeyin. Tutuşu oldukça rahat.

Sağ tarafında çift SIM ve microSD yuvası bulunan bu modelin güç düğmesi ve ses kilitleyicileri de resimde gördüğünüz konumdalar. Telefonun alt kısmında 3.5 mm kulaklık girişi, USB Type-C şarj portu ve hoparlörleri bulacaksınız.

Arka taraftaki çift objektifli kamera yerleşiminde Leica markası tercih edilmiş. Telefonun önü ise neredeyse P10 ile birebir aynı. Ekranın altındaki oval ev butonu ve ona dahil edilmiş parmak izi tarayıcısı bizi bu düşünceye sürükledi.

Huawei Honor 9 Teknik Özellikler ve Donanım

Telefonun tasarımını Huawei P10‘dan esinlenmiş olabilirler. Fakat iç aksam hiç de öyle değil. Gelin inceleyelim;

Huawei Honor 9 Ekran Özellikleri

Ekran en azından P10’dan biraz farklı ama çok da fazla değil. Honor 9 büyük kardeşinin 5.1 inç ekranına kıyasla 428ppi piksel yoğunluğuna sahip 5.15 inç Full HD ekrana sahip.

Huawei Honor 9 İşlemci, Bellek ve Hafıza Özellikleri

Tıpkı abisi gibi Honor 9 da 2.4GHz dört çekirdeği ve ilave 1.8GHz dört tane çekirdeği bulunan bir Kirin 960 model 8 çekirdekli işlemci ile donatılmış.

4GB RAM ve 64GB dahili depolamanın yanı sıra 256GB’a kadar arttırılabilir microSD ile destekleniyor. Yine P10 özellikleri gibi. Biraz fazla mı esinlenilmiş ne?

Resmi benchmark testleri söz konusu olduğunda Honor 9 modeli oldukça rahat olabilir.

Not: İnceleme yapılan model 6GB RAM olan versiyondur. Aslında 4GB RAM olan telefonun bu kıyaslamalar sırasında biraz daha iyi performans göstermesi kaçınılmazdır. Bunu bilerek testlere göz atabilirsiniz.



Huawei Honor 9 Pil Ömrü

Pil ömrü Huawei P10’a benzemiyor. Tamam artık rahatlayabiliriz. Bazı gelişmelere sahip. Aynı 3,200mAh bataryayı kullanmasına rağmen, Honor 9 pil ömrü daha uzun görünüyor. Sebebi ise sanırım bazı yeni optimizasyonların yapılması gösterilebilir.

90 dakikalık bir video görüşmesi yapılarak test edildiğinde %20 şarjının gittiği görüldü. Ve tabiki yanında gelen USB Type-C hızlı şarj sayesinde hızlı bir şekilde pil geri dolduruldu. İyi iş doğrusu.

Honor 9 Kamera Performansı

Arka kamerası 12MP ve 20MP çift lens ile kameranın performansını toplayarak zorlu ışık koşullarında bile daha iyi performans göstermesini sağlıyor. İkisi birlikte 2x hybrid yakınlaştırma sunması da cabası. Fotoğraflar gayet net ve canlı çekilebiliyorlar.

Ayrıca kamera birçok farklı ışık koşulu altında da hiçbir detayı kaçırmadan gayet iyi fotoğraf çekimleri yapabiliyor. Honor 9 ile çekilmiş örnek bir fotoğraf;

Ayrıca kamerada ek olarak bokeh efekti bulunurken, bulanıklaştırmak ve portre çekimlerinde yüz ayrıntısını artırmak için çift lens kurulumu ile birlikte yüz tanıma yazılımı da işini gayet iyi yapıyor.

Hareketli resimler (aslında bunlar iki saniyelik birer video çaktırmayın), panorama ve düşük ışık için optimize edilmiş özel bir gece modu da dahil olmak üzere diğer fotoğraf modlarını da kullabiliyorsunuz.

Ön kamera ise 8MP (tek lensli olsa da fena değil) ve arka kamera ile aynı yazılım desteğine sahip. Sağlam selfieler çekmek çok zor değil. Ön kamera için iyi bir selfie kamerası diyebiliriz.

Ön kamera ayrıca 30 fps 4K HD video çekme yeteneğine de sahip. Ön kameraya baya masraf yapılmış.

Huawei Honor 9 Yazılım ve Uygulamalar

Yazılım konusu muhtemelen Honor 9’un en büyük hayal kırıklığı yaşatan kısmı oldu.

Android Nougat 7.0 ile kutudan çıkan Huawei Honor 9 Huawei’nin EMUI 5.1 arayüzü ile özelleştirilmiştir ve bu da birazcık hoş görünmesini sağlamış.

Ayrıca Google’ın kendi temel uygulamalarının yerine, Huawei’nin kendi birtakım uygulamalarıyla telefonu açmak zorundasınız. İlk açılıştan sonra artık tek tek silmek ve istediklerinizi yüklemek tamamen sizin elinizde. Ama bu biraz dezavantaj sanki.

Yine de güzel değişiklikler var. Bu yılki diğer bazı telefonlarda olduğu gibi Honor 9 Android ekranda gezinme düğmelerini parmak izi sensörüne yerleştirerek ekranı bize serbest bırakıyor.

Karanlıktayken çok işinize yarayacak ekrandaki mavi ışığı azaltan ‘Göz rahatlığı’ modu gibi özellikler de eksik edilmemiş. Küçük tatlı bir detay diyelim.

Huawei Honor 9 Teknik Özellikler

Android Nougat 7.0 EMUI 5.1

5.15inç 1920×1080 dokunmatik ekran, 428ppi

Kirin 960 8 çekirdekli işlemci (4×2.4GHz, 4×1.8GHz)

4GB RAM

64 GB dahili hafıza

Çift lensli kamera – 12 MP Renkli, 20 MP Monochrome

Arka kamerası 30fps 4K HD video çekebiliyor

8 MP ön kamera

Parmak izi tarayıcı

802.11ac dual-band Wi-Fi

Bluetooth 4.2 ve 4G LTE

Çift nano-SIM

GPS

NFC

3200mAh dahili pil

70.0×147.3×7.45mm

155 gr ağırlık

Huawei Honor 9 Alınır mı?

Huawei Honor 9 şu anda eşsiz bir fiyatta ve etkileyici bir telefon. Tabi Avrupa fiyatıyla konuşuyoruz. Performans açısından yılın en iyi amiral gemilerini canını sıkabilir. Yalnızca su yalıtımı veya çerçevesiz ekran gibi gösterişli özellikleri içermiyor. Tasarım olarak harika görünüyor, hızlı çalışıyor. Sizin de Honor 9 hakkındaki yorumlarınızı merakla bekliyoruz.