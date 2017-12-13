Honor 9 Lite Çift Kamerası ve Kirin 659 İşlemcisi ile Geliyor

Şimdi size çok yakında tanıtılacak olan ancak henüz yayınlanmamış olan Honor 9 Lite hakkında yeni sızan bilgileri açıklayacağız. Çinli bir şirket olan Huawei, akıllı telefonlarının bir kısmını Android Oreo‘ya güncellemeye hazırladığı için son zamanlarda haberlerde yer bulmaya başlamıştı.

Telefonu Çinli ajans TENAA kısa bir süre önce görmüş. Böylece Honor 9 Lite‘ın neye benzediğini nasıl göründüğünü az çok öğrenmiş olduk. Öncelikle bu modelin çift kamerası ve arkaya konulmuş bir parmak izi sensörü ile birlikte gelecek olan orta sınıf bir Android akıllı telefon olduğunu belirtelim.

Ayrıca birkaç dedikodu daha var. Honor 9 Lite modeli 3GB/32GB veya 4GB/64GB bellek kapasiteli Kirin 659 işlemci ile donatılmış olacakmış. Çift kameralar 2MP ve 13MP değerlerinde olacakmış. Ön tarafta ise yine 2 kamera yer alacakmış. İyi fotoğraflar çekileceği kesin.

Honor 9 Lite, 5.65 inç FHD+ ekran ve 2.900 mAh bir pille güçlendirilmiş. Telefonun diğer önemli özellikleri arasında 3.5mm ses jakı, microUSB portu ve microSD yuvası bulunuyor diye belirtilmiş.

Halihazırda telefonun tanıtımı için basın davetiyeleri zaten gönderildiği için Honor 9 Lite resmi olarak 21 Aralık‘ta açıklanacak. Bu yüzden yaklaşık bir hafta sonra fiyat hakkında da bilgiler edinmiş oluruz. İlk çıkan bilgileri sizlere anında ulaştırmak için çok çalışıyoruz.

Telefonun sızan özellikleri hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Sizce alınır mı?