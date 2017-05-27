Honor 9 özellikleri belli oluyor!

Huawei Honor 9‘un selefi Honor 8‘den tamamen ayrılmasını bekliyordunuz, o zaman kesinlikle bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Huawei’nin alt markası, kazanan formülü bu yılın amiral gemisi için hemen hemen sağlam tutmaya karar verdi. Sonuç olarak, Honor 9, Honor 8’e inanılmaz derecede benzemektedir (aslında hemen hemen aynıdır) ve oldukça benzer özelliklere sahip özellikler de bulunmaktadır.

Bütün bunları biliyoruz çünkü TENAA Honor 9’u Çin’de son zamanlarda satışı için onayladı. Bu, telefon özelliklerinin çoğunun bir listesinin artık açıkta olduğu anlamına geliyor.

Honor 9, gördüğünüz gibi Honor 8 için çok şaşırtıcı olabilir, ancak aralarında bir fark vardır. Arkada, ikili LED flaş ve lazer otofokus pencereleri, Honor 8’de dikeydir ve Honor 9‘da yatay konumdadır. Bu, nesiller arasında açık değişiklikler için geçerlidir.

Honor 9 özellikleri

Honor 9, 147.3 x 70.9 x 7.45 mm ölçülerindedir ve bu sayede temelde önceki genişlik ve kalınlık aynı olur, ancak herhangi bir nedenle 1.8 mm daha uzun oluyor. Ekran, 5.15 inçlik bir 1080p panel, ana kartın çalışması için ise 2.4 GHz 8 çekirdekli işlemci bulunuyor.

Bu, honor 9’un geliştirildiği büyük alanlardan biri olduğu anlamına geliyor. Kirin 950 yongaseti gitti ve daha önce P10, P10 Plus ve Mate 9‘da görülen Kirin 960 geliyor. Bu nedenle, Honor amiral gemisi, Huawei’nin üst sıralardaki ilk seviyesi ile aynı yonga setiyle gelecek.

Dahası, Honor 9, 6GB RAM ve 64GB dahili hafıza ve genişletilebilir depolama alanına sahiptir. Bunlar, Honor 8’e kıyasla 2GB’lık bir artış demek. Pil kapasitesi de hafifletilerek şimdi 3.100 mAh olmuştur. Honor 9, Android 7.0 Nougat‘ı EMUI’nın altında çalıştırıyor. Arka kamera ayarı, 12 MP + 20 MP çift düzenlemeden oluşurken, selfieler için 8 MP kamera ön tarafta yer almış.

Honor 9’un Çin’de 20 Haziran’da veya 21 Haziran’da ve 27 Haziran’da ise Avrupa’da resmi hale gelmesi bekleniyor. Anakaradaki fiyat 2.299 CNY’den (mevcut döviz kurlarında 335 $ veya 299 €) başlayacak ve donanım seçeneğine göre 2,599 CNY’ye çıkacak. 378$ veya 338 €)

Ayrıca bkz: Honor 8 Teknik özellikleri