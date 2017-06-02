Honor 9 ön ve arka cam paneli olan metal gövde ile gelecek

Huawei Honor 9‘un farklı renk tonlarını, bir ay önce size anlattığımız bir renge dayanılarak gördük. Artık yapım materyalleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. Telefon, ön ve arka cam paneller arasında sıkışmış metal bir çerçevenin tanıdık aile formülüyle gelecek.

Görüntü, Honor 9’un kenarını gösteren Weibo’da sızdırılmıştı. Honor 9’un 12 Haziran’da piyasaya çıktığında önceki Honor 8’in hafif bir gelişmiş versiyonu olarak bekleniyor, ancak cihaz bir kulaklık girişi olmadan gelebilir. Cihaz hakkında bilgiler önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir.