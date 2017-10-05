Huawei‘nin Honor alt markası Honor 9i akıllı telefonunu Hindistan’da piyasaya sundu. Telefonun fiyatı yaklaşık 234 € olarak belirlenmiş ve bazı özel GSM operatörleri ve e-ticaret siteleri satıyor.

Honor 9i, Çin için açıklanan Maimang 6 ve Malezya için Honor Nova 2i ile aynı telefon.

Honor 9i / Nova 2i / Maimang 6, 1080×2160 piksel çözünürlükte 5.9-inçlik 18: 9 IPS LCD ile geliyor. Arka tarafta çift kamera (16MP + 2MP) ve ön tarafta iki kamera kurulumu mevcut (13MP + 2MP). İçinde 4GB RAM, bir 3,340mAh pil ile bir Huawei yapımı Kirin 659 yonga seti kullanılmış ve arkasında bir parmak izi okuyucu var.

Honor 9i 14 Ekim’den itibaren Flipkart’ta satışa sunulacak.