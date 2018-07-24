Huawei markası altında karşımıza çıkan Honor, son yılların en popüler üç markası içerisinde yer alıyor. Yeni seri akıllı telefonlarını sürekli olarak tanıtmaya devam eden ve serilerini güncelleyen markanın, son modellerinden birisi de Honor 9N akıllı telefonları oldu. Yine çentikli bir tasarım ile geleceği görülen yeni akıllı telefon modellenin özelliklerinden söz edelim. Fiyat performans serisi yeni akıllı telefonlar ne kadar iddialı?

Honor 9N Tasarımı ve Özellikleri

Yeni modelin tasarımı dediğimiz gibi yeni nesil çentikli ekran tasarımı. Telefon oldukça geniş bir ekran tasarımıyla geliyor ve çentik alanı oldukça dar tutulmuş durumda. Geri kalan kısımlarda ise oldukça ince çerçeveler kullanıldığını görüyoruz. Alt kısımda yer alan Honor yazısı dışında ekran kısmında önemli bir detay söz konusu değil.

Teknik Özellikler Nasıl?

Teknik özellikler kısmında da orta segment bir telefon sunuluyor. Telefonun işlemcisi Kirin 659 olarak açıklandı. Orta seviye işlemcilerle beraber iki farklı RAM bellek seçeneği sunuluyor. İlk RAM bellek seçeneğinde 3 GB, ikinci RAM bellek seçeneğinde ise 4 GB RAM bellek karşımıza çıkıyor. Depolama alanı kısmında ise 32 GB, 64 GB ve 128 GB seçenekleri sunuluyor.

Teknik kısımdaki bu değerlere karşın ekran kısmında ise 5.84 inçlik bir panel görüyoruz. Geniş ekran formatında olan ekranların çözünürlük kısmında ise Full HD+ bir çözünürlük sunduğu konusunda bilgiler verildi. Hem ekran kısmında hem de teknik özellikler kısmında orta segment bir seri sunulduğunu zaten belirtmiştik.

Telefonun ekran ve teknik kısımlarından sonra ise son olarak kamera kısmından söz edelim. Kamera kısmında 13 MP değerinde ana kamera sunuluyor ve ikinci kamera kısmında ise 2 MP değerinde bir kameraya yer veriliyor. Bu özelliklere ek olarak 3000 mAh değerinde bataryası ve Android 8 işletim sistemi sunacak olan Honor 9N akıllı telefon modelinin 175 dolar ile 265 dolar arasında değişen fiyatları olduğu da açıklandı. Bellek kapasitesine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor.