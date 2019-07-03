Honor 9X Açılır Selfie Kamerasına Sahip Olacak!

Dün, Honor 9X‘in 23 Temmuz’da tanıtılacağı resmen onaylandı. Tanıtım tarihinin duyurulmasından önce, telefonun özelliklerinin bazıları zaten sızdırılmıştı. Şimdi yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Yeni sızıntı bize telefonun neye benzeyeceğini gösteriyor.

Yeni sızdırılmış özelliklere göre, Honor 9X modeli, 2240×1080 çözünürlüğe sahip 6.15 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, Honor 8X‘inkinden daha küçük ancak serinin hayranları, Honor’un AMOLED’e geçtiğini görünce muhtemelen daha mutlu olacak. Fakat hatırlatmak gerekirse bu, aynı zamanda telefonun daha yüksek fiyatlı olacağı anlamına da gelebilir.

En yeni amiral gemileri olan Honor 20 ve Honor 20 Pro‘nun LCD ekranları varken Honor’un orta sınıf telefonlarında AMOLED ekran kullanması biraz alışılmadık bir durum. Ancak Honor 20 telefonlarının delikli LCD ekranlarla donatılması kısmen olacağan. Çünkü Samsung, delikli AMOLED ekranlı telefonlara sahip tek üretici.

Sızıntı, telefonun sekiz çekirdekli bir işlemciye sahip olacağını, ancak hangisinin olduğunun belirlenmediğini söylüyor. Önceki sızıntılar, Nova 5 ile piyasaya sürülen 7nm’lik yeni Kirin 810 yonga seti tarafından destekleneceğini iddia etmekte. Yonga seti, 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla eşleştirilecek.

Honor 9X, ön tarafta 20MP selfie kamerasına ve arka tarafta 20MP + 16MP olmak üzere çift kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca bir USB-C portu üzerinden 10W şarj desteği de olacaktır. AMOLED ekran ve 7nm yonga seti içeren bir telefon için bu yavaş görünüyor.