Honor 9X Açılır Selfie Kamerasına Sahip Olacak!

Dün, Honor 9X‘in 23 Temmuz’da tanıtılacağı resmen onaylandı. Tanıtım tarihinin duyurulmasından önce, telefonun özelliklerinin bazıları zaten sızdırılmıştı. Şimdi yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Yeni sızıntı bize telefonun neye benzeyeceğini gösteriyor.

Yeni sızdırılmış özelliklere göre, Honor 9X modeli, 2240×1080 çözünürlüğe sahip 6.15 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, Honor 8X‘inkinden daha küçük ancak serinin hayranları, Honor’un AMOLED’e geçtiğini görünce muhtemelen daha mutlu olacak. Fakat hatırlatmak gerekirse bu, aynı zamanda telefonun daha yüksek fiyatlı olacağı anlamına da gelebilir.

En yeni amiral gemileri olan Honor 20 ve Honor 20 Pro‘nun LCD ekranları varken Honor’un orta sınıf telefonlarında AMOLED ekran kullanması biraz alışılmadık bir durum. Ancak Honor 20 telefonlarının delikli LCD ekranlarla donatılması kısmen olacağan. Çünkü Samsung, delikli AMOLED ekranlı telefonlara sahip tek üretici.

