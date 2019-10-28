Honor 9X Global Edition Fiyatı ve Özellikleri

Huawei’nin bünyesinde yer alan markalardan biri olan Honor, tıpkı Huawei gibi sürekli olarak gündeme gelmeye başladı. Markanın bu kadar gündem olmasının ana nedeni sürekli yeni akıllı telefon modeli tanıtıyor olması. Son olarak Çin’e özel akıllı telefon olduğu söylenen Honor 9X ve Pro modeliyle karşı karşıya kalmıştık. Şimdi ise bu modellerin global versiyonları duyuruldu.

Honor 9X Global Edition adıyla tanıtımı yapılan yeni akıllı telefonların üzerinde, bazı mini değişikliklerin yapıldığını da ekleyelim. Global versiyonun bu yönde özelleştirmeleri dikkat çekiyor. Hemen yeni akıllı telefonların detaylarından söz edelim.

Honor 9X Global Edition Tasarım

Telefonun tasarımı dikkat çekici detaylarla donatılmış. Arka kısımda sıralanmış 3 kamera kullanılıyor. Parmak izi sensörleri de yine arka kısımda tutulmuş. Tamamen ortalanmış bir parmak izi sensörü bulunuyor.

Ekran kısmında ise tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon bulunuyor. Telefonun ekranı çok geniş ve bunu sağlayan açılır kapanır ön kamera sistemi. Pop-up kamera olarak bilinen açılır kapanır kamera sisteminin de tasarıma artısı tartışılmaz düzeyde.

Honor 9X Global Edition Teknik Özellikleri

Teknik kısımda, orta segment ile üst segment arasında bir telefon sunuluyor. Aslında bu modelin Kirin 810 işlemcisini kullandığını görmüştük. Fakat global versiyonda Kirin 710F işlemcileri karşımıza çıkıyor. Yenilenmiş işlemci modeliyle beraber 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri de sunulmakta.

Ekran

Yine başarılı bir işlemcinin kullanıldığı akıllı telefonun ekran kısmında ise 6.59 inçlik bir panel dikkat çekiyor. Çözünürlük değeri ise 2340 X 1080 piksel olarak açıklandı. 19.5:9 en boy oranı ise korunmuş. Ekran konusunda başka bir değişiklik yapılmamış. Daha önce tanıtılan modelin aynı yapısını görüyoruz.

Kameralar

Honor 9X Global Edition akıllı telefonlarının kamera kısmında da başarılı bir model olduğunu söylemek gerekiyor. Telefon arka kısımda çift kamera kullanıyor. 48 MP ana kamera ve 2 MP değerinde ikinci kamera var. Ön kısımda ise 16 MP değerinde tek bir kamera kullanılmış. Tasarım kısmında zaten bu kameranın Pop-up kamera olduğundan söz etmiştik.

Tüm bu özellikleriyle ve Android 9 tabanlı olan EMUI 9.1 arayüzüyle beraber gelen yeni telefon için satışların Kasım ayında başlayacağı açıklandı. Fakat satış fiyatı konusunda bir bilgi yok.