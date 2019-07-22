Honor 9X Modelinin Yeni Özelliği Gün Yüzüne Çıktı!

Huawei’nin alt markası olan Honor’un iki yeni akıllı telefonu – Honor 9X ve 9X Pro yarın Çin’deki bir lansman etkinliğinde piyasaya sürülecek. Piyasaya sürülmeden önce, şirket yaklaşmakta olan akıllı telefonun birkaç yeni özelliğini açıkladı.

Şirketin Weibo’da paylaştığı yeni tanıtım afişlerinde, Honor 9X’in çok daha güçlü bir Wi-Fi performansı sunacağını söylüyor. Bazı yetkililer Süper Wi-Fi penetrasyonuna sahip olacağını ve iki duvardan geçen sinyalleri dahi net bir şekilde alabileceğini iddia ediyor.

Isı dağılımı gelince, şirket akıllı telefonun bir sıvı soğutma teknolojisine sahip olacağını açıkladı. Bu, telefonun ısınmamasını ve daha iyi performans sağlamasını sağlar. Şimdiye kadar bilinenlerden, akıllı telefonun arka panelinde 48 megapiksellik bir AI üçlü kamera kurulumuna sahip olacağı var. Burada birincil kamera sensörü olarak 48 megapiksellik Sony IMX586 olacak.

Şirketin kısa bir süre önce yayınladığı tanıtım afişinde, telefonun gece çekimlerinde LED Flaş’a ihtiyaç olmadan muhteşem görüntüler yakaladığını göstermişti. Honor 9X Pro’nun kamera yapılandırmasını anlatalım. Şu anda DxOMark tarafından kamera performansında ikinci sırada olan Honor 20 Pro ile aynı kamera kurulumuna sahip olacağı bildiriliyor.