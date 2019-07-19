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Honor 9X Pro Düşük Işık Çekimlerinde Fark Yaratacak!

Honor'un 23 temmuzda piyasaya süreceği Honor 9X Pro modelinin, düşük ışıklı çekimlerde oldukça net görüntüler elde ettiğini gösteren kamera örnekleri yayınlandı...

By Muhammed Arslan

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Honor 9X Pro Düşük Işık Çekimlerinde Fark Yaratacak!

Honor kısa bir süre sonra Honor 9X ve 9X Pro cihazlarını tanıtacak. Daha düşük seviyedeki Honor 9X modelinin Honor 20 Pro ile aynı fotoğrafçılık özelliklerine sahip olmasını bekliyoruz. Aynca üçlü kamera kurulumu ile kısmen fark yaratacak.

Honor tarafından paylaşılan en yeni tanıtım görselleri 9X serisinin özellikle düşük ışıklı fotoğraflarda ileri düzey bir performans sergilediğini ortaya koyuyor. Honor’un resmi Weibo hesabında, 9X Pro tarafından çekilmiş düşük ışıklı iki adet fotoğraf paylaşıldı.

9X Pro tarafından alındığı iddia edilen görüntüler oldukça etkileyici sonuçlar verdi. Aşağıdaki tanıtım görsellerinden de görebileceğiniz gibi netlik son derece muazzam ve renk tonları oldukça iddialı.

İlki hariç, tüm fotoğraflar özel Gece Modu ile çekilmiş gibi görünüyor. Gece modu, gürültüyü azaltmak, daha iyi pozlama elde etmek ve renkleri artırmak için birden fazla kareyi tek bir görüntüde karıştırır.

Hem 9X hem de 9X Pro’nun aynı 48MP ve 2MP kameralara sahip olması bekleniyor. Bu arada, yalnızca 9X Pro modelinde üçüncü bir 8MP (muhtemelen geniş açılı) bir kamera olduğu iddia ediliyor.

Honor 9X ikilisi, en yeni orta sınıf Kirin 810 yonga setiyle piyasaya sürülecek. Her iki telefon da 3.900 mAh batarya ve 6.59 inç LCD Full HD + çözünürlüğü ile geliyor. Her iki 9X modelinde de 24MP selfie kameraları bulunuyor.

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