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Honor 9X Pro Göz Alıcı Bir Tasarıma Sahip!

Honor 9X Pro modeline ait ilk teknik çizim bugün paylaşıldı. Gradyan tasarımın ortasındaki "X" oldukça hoş duruyor...

By Muhammed Arslan

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Honor 9X Pro Göz Alıcı Bir Tasarıma Sahip!

Honor 9X serisi, 23 Temmuz’da, geçen yıl piyasaya sürülen Honor 8X ve Honor 8X Max telefonlarının yükseltilmiş sürümleri olarak tanıtlacak. Honor 9X serisi, Kirin 810 yonga setine sahip ilk Honor telefonu olacak. Cihaz hakkında ilk resmi görüntü günün erken saatlerin deldi.

Sabah paylaşılan görün telefonun çekiciliğini ön plana çıkarıyor. Söylentilere göre Honor 9X Pro’un arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Bu nedenle, şirketin paylaştığı teknik çizim Honor 9X Pro telefonuna ait.

Akıllı telefon, merkezde göz alıcı “X” desenine sahip mavi-kırmızı gradyan renkli bir arka yüze sahip. Telefonun arka tarafında parmak izi tarayıcı bulunmuyor. Honor 9X serisinde yandan monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu olabileceği düşünülüyor.

Honor 9X ve 9X Pro telefonları, Xiaomi Redmi K20 ve Redmi K20 Pro için uygun rakipler olarak gelecek. Redmi K20 serisi, çekici bir gradyan renkli arka panele ve açılır selfie kamera ile çentiksiz tasarıma sahip. Son raporlar 9X serisinin de daha ince kenarlar ve açılır bir selfie kamerası ile donatılacağını ortaya koydu.

Ayrıca Honor 9X ve 9X Pro bazı ortak özelliklerle gelebilir. Buna karşılık olarak iki telefon arasındaki en en büyük fark, Honor 9X’in arkasında çift kameralı bir kurulum olması olabilir. Kısa süre öncesinde yapılan bir sızıntı, Honor 9X ve 9X Pro’nun, 19.5:9 en boy oranını ve FullHD+ çözünürlüğünü 1080 x 2340 piksel destekleyen 6.59 inç bir ekranla donatıldığını iddia etti.

KaynakGsmArena
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