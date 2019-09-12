Honor 9X Pro Kamera Bölümünde Yeni Bir Güncelleme Aldı!

Honor‘dan gelen en son bilgilere göre, Honor 9X Pro, süper çözünürlük sağlayan Super Resolution Reconstruction ve AI HDR’den oluşan bir algoritma üzerinde çalışıyor. Bu sayede AI Ultra Clear Mod elde edilecek.

Yeni özellik, süper çözünürlüklü SR algoritması ile çözünürlüğü geliştiriyor. Görüntünün dinamik aralığı AI HDR algoritması ile daha da iyileştirilecek. Rapora göre, normal moda kıyasla, bu yeni özellikteki iyileştirme %10 ila 20 arasındadır.

Super Resolution Reconstruction algoritması, yüksek çözünürlüklü görüntünün eksik noktalarını tahmin edecek. Bu sayede birden fazla düşük çözünürlüklü görüntü ile fotoğraflardaki her piksel arasındaki alt piksel yer değiştirme bilgilerini bir araya getirecek.

Basitçe, düşük çözünürlüklü çoklu görüntüler oluşturulucak ve yeni bir yüksek çözünürlüklü görüntü meydana gelecek. Öte yandan, AI HDR AI destekli Yüksek Dinamik Aralık anlamına gelir. Görüntüdeki vurgu ve karanlık bölgeleri ayrıntılandırarak fotoğrafa yansıtır.

Arkada, f/1.8 açıklık 48 megapiksel birincil lens, f/2.4 açıklıklı 8 megapiksel ultra geniş açılı lens ve f/2.4 açıklıklı 2 megapiksel derinlik sensörü içeren üçlü kamera kurulumu var. Aynı zamanda 16 megapiksel açılır bir selfie kamera bulunuyor.