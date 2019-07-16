Honor 9X Pro Resmi Teknik Çizimleri Yayınlandı!

Honor‘un yaklaşan Honor 9X Pro akıllı telefonu Çin’deki online satış mağazasında görüldü. Sitede telefonun resmi teknik çizimleri yer aldı. Kısmen cihazın ön tasarımı netlik kazandı. Görüntü, cihazın daha önce de belirtildiği gibi çok ince çerçevelerle donatılmış olduğunu ve üçlü kamera kurulumuyla birlikte cam arka panele sahip olacağını onaylıyor.

Son zamanlarda ortaya çıkan birkaç raporda Honor 9X‘in arkasında çift kamera kurulumu olduğu ve Honor 9X Pro ise üçlü kamera kurulumuyla birlikte geleceği gün yüzüne çıkmıştı. Bundan dolayı satış mağazasının sayfasında yer alan görüntünün 9X Pro olduğu varsayılmaktadır.

Kısa bir süre öncede Honor 9X akıllı telefonu TENNA’da tespit edilmişti. HLK-AL00, HLK-AL10 ve HLK-TL00 model numaralarına sahip. Akıllı telefonun Kirin 810 yonga seti ile gelecek. AnTuTu‘da da 219.809 puan almıştı. TENAA listesinde ayrıca, cihazın 19,5:9 en boy oranıyla birlikte HD+ (1080 x 2340) piksel çözünürlük sunan çentiksiz 6.59 inç IPS LCD ekranla geleceği de ortaya çıktı.

4GB, 6GB ve 8GB RAM ile birleştirilmiş 7nm Kirin 810 yonga seti var. 64GB, 128GB ve 256GB gibi depolama seçenekleriyle gelebilir. Şu andan itibaren net olan AnTuTu’daki 128GB depolama ile birlikte bir 6GB RAM seçeneğini varlığı.

Cihaz, Android 9 Pie tabanlı EMUI ile kutudan çıkacak. ön tarafında selfie çekimleri için 16MP kameraya sahip olacak. Arkada 2MP ikincil kamera ile 48MP ana kamera var. Honor 9X, 4000mAh batarya ile gelecek. Ayrıca yandan monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip olacak.