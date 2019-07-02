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Honor 9X Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Honor'un orta sınıf akıllı telefon pazarına girmesi beklenen Honor 9X telefonu 23 Temmuz'da tanıtılacak...

By Muhammed Arslan

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Honor 9X Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Birkaç haftadır söylentilere konu olan Honor 9X nihayet resmiyet kazanıyor. Şirket telefonun tanıtım tarihini doğruladı. Huawei’nin alt markası Honor,  Honor 9X’in 23 Temmuz’da tanıtılacağını gösteren yeni bir poster paylaştı.

Akıllı telefonun, şirketin geçen ay piyasaya sürülen 7nm işleme dayalı HiSilicon Kirin 810 sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından desteklendiği doğrulandı. Geçtiğimiz ay, Honor ürünlerinin başkan yardımcısı Xiong Junmin, yeni X Serisinin Kirin 810 yongası tarafından destekleneceğini söyledi.

HiSilicon Kirin 810, 2,27 GHz’de saatlendirilmiş iki Cortex-A76 yüksek performanslı büyük çekirdek ve 1,88 GHz’de saatlenmiş altı Cortex-A55 enerji tasarruflu küçük çekirdekle donatılmış bir sekiz çekirdekli işlemcidir. Grafik işleme için Mali-G52 GPU ile birleştirilmiştir.

Honor 9X Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Raporlara göre Honor 9X, 6.5 inç ile 6.7 inç arasında bir LCD ekranla gelebilir. Ekranın tasarımından daha önce bahsedilmedi. Ancak ön tarafta selfie yakalamak için 20 megapiksel veya 16 megapiksel kamera olacağı iddia ediliyor.

Raporlar, cihazın 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile birlikte geleceğini gösteriyor. Arka tarafta 13 megapiksel birincil sensör ve derinlik algılama için 2 megapiksel ikincil sensör içeren çift kamera kurulumunun olması bekleniyor.

Ayrıca, telefonun 3000 mAh’lık bir bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Ancak cihazın hızlı şarj teknolojisi için desteğiyle gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Yazılım gelince, telefon kutudan Android Pie tabanlı EMUI 9 ile çıkacak.

KaynakGsmArena
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